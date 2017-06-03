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Когда откроют Египет для российских туристов: последние новости на сегодня, 2 июня 2017

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года
Фото: proegypet.ru Фото: proegypet.ru
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Россия ждет от Египта ответных шагов в вопросе возобновления авиасообщения между двумя странами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Он также упомянул о недавнем визите в Египет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который после проведения переговоров отметил, что Москва не выдвигает никаких новых условий для возобновления прямого авиасообщения с Египтом, но настаивает на выполнении перечня договоренностей.

Прежде всего, речь идет о присутствии российских специалистов в египетских аэропортах, против чего выступает Египет, отмечая, что это нарушает суверенитет страны.

Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года в связи с авиакатастрофой, которая произошла с самолетом российской авиакомпании «Когалымавиа».

Как выяснилось в ходе расследования, на борту лайнера, летевшего из Египта в Петербург, сработало взрывное устройство. Это инцидент впоследствии был расценен как теракт. В самолете, потерпевшем крушение над Синаем, находились 224 человека. Все они погибли

Отметим, что в начале 2017 года вице-премьер Аркадий Дворкович сообщал, что авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшее время. Однако Россия пока не получала приглашения от авиавластей Египта на очередные консультации по возобновлению полетов.

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