Иномарка ушла в кювет в Приморье 16:37, 03 июня Иномарка ушла в кювет в Приморье
Вода снесла мост и затопила дорогу в Приморье 15:39, 03 июня Вода снесла мост и затопила дорогу в Приморье
Начало рабочей недели будет теплым и солнечным 12:36, 03 июня Начало рабочей недели будет теплым и солнечным
Новостная лента
Июнь, 03 суббота
23:32
Владивосток: Год без мэра
22:24
С 1 января 2018 года могут появиться электронные трудовые
21:46
Штраф для нарушителей в системе «Платон» может вырасти в два раза
20:29
Чай полезен для женского здоровья, - ученые
19:18
В приморском сафари-парке пополнение Видео
18:09
В честь дня защиты детей во Владивостоке вышли на ринг самые юные боксеры Приморья Видео
17:35
Владивосток готовится к празднованию Дня России
17:04
В Приморье самая дешевая рыба
16:37
Иномарка ушла в кювет в Приморье
16:32
Растущая Луна в июне 2017 года: что можно делать и что нельзя
16:06
Трое приморцев ограбили инвалида
15:39
Вода снесла мост и затопила дорогу в Приморье
14:54
Пожарные семь часов тушили пожар в Доме культуре в Приморье
14:46
Яркий праздник для детей прошел в микрорайоне Снеговая падь Фото
14:28
Железнодорожники Владивостока напоминают о правилах на переезде Видео
14:04
Доверчивая жительница Владивостока купила незнакомцу автомобиль
13:45
Год без мэра: Известный владивостокский юрист прокомментировал арест Игоря Пушкарева
13:02
Ученые узнали, как навсегда забыть об аллергии
12:36
Начало рабочей недели будет теплым и солнечным
12:36
Дневник девушки: Стабильность – она, как известно, признак мастерства
12:11
Год без мэра: Россияне просили президента обратить внимание на дело Игоря Пушкарева
11:29
Пьяная ножевая потасовка закончилась уголовным делом в Приморье
11:01
По "делу охранников" Андрея Пушкарева вынесен приговор Видео
10:42
Владивосток поддержит развитие сельского хозяйства между Россией и Китаем Фото и Видео
10:24
Семена главной елки страны будут высажены в Приморье
10:03
Гороскоп на 3 июня
09:10
Во Владивостоке сегодня облачно, вечером - дождь
08:06
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
07:26
Международная выставка «Художественный текстиль» откроется во Владивостоке
06:02
В детские сады Владивостока в этом году пойдут 6.5 тысяч новых воспитанников
05:22
Глава Минвостока прокомментировал заход в ДФО крупного индийского бизнеса
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

С 1 января 2018 года могут появиться электронные трудовые

Профсоюз выступает против данной инициативы
Фото: fbm.ru Фото: fbm.ru
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что система электронных трудовых книжек может начать работать в России с января 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По ее словам, в настоящий момент Минтруд очень активно работает над этой темой, так как проект внедрения электронных трудовых книжек является одним из основных.

Отметим, что буквально в прошлом месяце, руководитель Минтруда Максим Топилин сообщил о скором запуске на базе Сбербанка пилотного проекта перехода на электронный кадровый документооборот.

Напомним, что в апреле 2017 года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подчеркнул, что заменить бумажные трудовые книжки на электронные можно будет после окончания работы Федеральной налоговой службы над единым реестром.

Примерно в то же время Ольга Голодец заявила, что плавный переход работников на электронные трудовые книжки начнется уже в этом году.

Тем не менее, против данной инициативы высказались в Союзе профсоюзов РФ. В частности, его глава Евгения Куликова считает, что работникам будет достаточно проблемно проверить корректность заполнения этого важного для них документа.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Штраф для нарушителей в системе «Платон» может вырасти в два раза
21:46, 03 июня 2017 Штраф для нарушителей в системе «Платон» может вырасти в два раза

Первичный штраф составляет 5 тыс рублей

Владивосток поддержит развитие сельского хозяйства между Россией и Китаем
10:42, 03 июня 2017 Владивосток поддержит развитие сельского хозяйства между Россией и Китаем

ФРДВ и Русагро проторят дорогу на китайский рынок продовольствия

Глава Минвостока прокомментировал заход в ДФО крупного индийского бизнеса
05:22, 03 июня 2017 Глава Минвостока прокомментировал заход в ДФО крупного индийского бизнеса

Производство чая и огранка алмазов - это только начало

Пассажиропоток на чартерах в Турцию достигнет 5 млн человек - Минтранс
03:27, 03 июня 2017 Пассажиропоток на чартерах в Турцию достигнет 5 млн человек - Минтранс

Популярностью пользуются и регулярные рейсы

Путин описал будущее Курил, если бы они принадлежали Японии
00:16, 03 июня 2017 Путин описал будущее Курил, если бы они принадлежали Японии

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи

Еще ​девять компаний инвестируют в ДФО триллион рублей
21:02, 02 июня 2017 Еще ​девять компаний инвестируют в ДФО триллион рублей

Преференции в ТОРах и СП Владивосток привлекают бизнес

Как будет развиваться альтернативная энергетика на Дальнем Востоке
14:42, 02 июня 2017 Как будет развиваться альтернативная энергетика на Дальнем Востоке

Автономные гибридные энергоустановки мощностью до 40 МВт построят в отдаленных районах