С 1 января 2018 года могут появиться электронные трудовые

Профсоюз выступает против данной инициативы

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что система электронных трудовых книжек может начать работать в России с января 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По ее словам, в настоящий момент Минтруд очень активно работает над этой темой, так как проект внедрения электронных трудовых книжек является одним из основных.

Отметим, что буквально в прошлом месяце, руководитель Минтруда Максим Топилин сообщил о скором запуске на базе Сбербанка пилотного проекта перехода на электронный кадровый документооборот.

Напомним, что в апреле 2017 года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подчеркнул, что заменить бумажные трудовые книжки на электронные можно будет после окончания работы Федеральной налоговой службы над единым реестром.

Примерно в то же время Ольга Голодец заявила, что плавный переход работников на электронные трудовые книжки начнется уже в этом году.

Тем не менее, против данной инициативы высказались в Союзе профсоюзов РФ. В частности, его глава Евгения Куликова считает, что работникам будет достаточно проблемно проверить корректность заполнения этого важного для них документа.