Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов в кулуарах ПМЭФ-2017 заявил о том, что вскоре штраф для нарушителей в системе «Платон» может вырасти в два раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как рассказал Прончатов, соответствующий законопроект будет в ближайшее время направлен на рассмотрение в Госдуму. Он также отметил, что штраф для нарушителей, которые не платят за проезд по федеральным трассам в системе «Платон», может вырасти до 20 тысяч рублей.«Там, насколько мне известно, отмена повторности: сейчас в течение суток нельзя было налагать взыскание второй раз. И, насколько мне известно, повышается сумма штрафа до 20 тысяч рублей», - рассказал Прочатов.Напомним, на сегодняшний день штраф за первичную неоплату в системе «Платон» составляет 5 тысяч, за повторную – 10 тысяч рублей. В мае Минтранс согласовал с другими ведомствами законопроект об увеличении штрафа за первичную неоплату до 10 тысяч рублей.Система взимания платы за проезд федеральными трассами большегрузных автомобилей (от 12 тонн) была введена в России с 15 ноября 2016 года. Собранные средства поступаю в Федеральный дорожный фонд. 24 марта текущего года правительство приняло решение продлить льготный период системы «Платон». На данный момент за 1 км пути придется оплатить 1,91 рубля, хотя планировалось, что с 15 апреля тариф системы «Платон» вырастет до 3,06 рубля за 1 километр.