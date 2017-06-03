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Политика и экономика

Штраф для нарушителей в системе «Платон» может вырасти в два раза

Первичный штраф составляет 5 тыс рублей
Фото: ideagram.ru/ Фото: ideagram.ru/
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов в кулуарах ПМЭФ-2017 заявил о том, что вскоре штраф для нарушителей в системе «Платон» может вырасти в два раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Как рассказал Прончатов, соответствующий законопроект будет в ближайшее время направлен на рассмотрение в Госдуму. Он также отметил, что штраф для нарушителей, которые не платят за проезд по федеральным трассам в системе «Платон», может вырасти до 20 тысяч рублей.

«Там, насколько мне известно, отмена повторности: сейчас в течение суток нельзя было налагать взыскание второй раз. И, насколько мне известно, повышается сумма штрафа до 20 тысяч рублей», - рассказал Прочатов.

Напомним, на сегодняшний день штраф за первичную неоплату в системе «Платон» составляет 5 тысяч, за повторную – 10 тысяч рублей. В мае Минтранс согласовал с другими ведомствами законопроект об увеличении штрафа за первичную неоплату до 10 тысяч рублей.

Система взимания платы за проезд федеральными трассами большегрузных автомобилей (от 12 тонн) была введена в России с 15 ноября 2016 года. Собранные средства поступаю в Федеральный дорожный фонд. 24 марта текущего года правительство приняло решение продлить льготный период системы «Платон». На данный момент за 1 км пути придется оплатить 1,91 рубля, хотя планировалось, что с 15 апреля тариф системы «Платон» вырастет до 3,06 рубля за 1 километр.

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