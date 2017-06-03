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Чай полезен для женского здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: wallpapersin4k.net Фото: wallpapersin4k.net
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Ученые из Швеции выяснили, что чай может изменить женщину, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на на Human Molecular Genetic.

Специалисты в ходе исследования выяснили, что чай играет важную роль в модуляции риска заболеваний у людей путем подавления прогрессирования опухоли, снижения воспаления и оказания влияния на метаболизм эстрогенов. Все эти механизмы могут быть опосредованы путем реализации влияния на гены.

Результаты показали, что существуют эпигенетические изменения у женщин, употребляющих чай, однако у мужчин подобная реакция отсутствует. Интересно, что многие из этих корректив были обнаружены в генах, участвующих в процессе развития раковых заболеваний и метаболизме эстрогенов.

Вдобавок, исследование не смогло обнаружить каких-либо эпигенетических изменений у людей, пьющих кофе. Результаты изысканий подчеркивают важную роль фармакологически активных компонентов в чае, которые могут быть вовлечены в разные процессы организма. При этом однозначно говорить о высокой полезности чая для здоровья нельзя, поскольку в этом направлении требуется провести дополнительные исследования.

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