Пожарные семь часов тушили пожар в Доме культуре в Приморье

Никто не пострадал

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Сегодня ранним утром, 3 июня, в 05.57 в пожарно-спасательную службу Ольгинского муниципального района поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом Доме культуры, расположенном в поселке Тимофеевка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

В 06.07 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении брандмейстеры столкнулись с открытым горением стен и кровли здания.

В 09.30 пожар был локализован, в 12.50 – ликвидировано открытое горение. Общая площадь возгорания составила 400 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Не пострадали от огня и вблизи расположенные объекты. В настоящее время производится осмотр места происшествия. На пожаре задействовано 10 человек личного состава и 4 единицы техники.