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Владивосток готовится к празднованию Дня России

Мероприятия будут проходить на нескольких площадках одновременно
Фото: администрация Приморского края Фото: администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Более 10 локальных праздничных площадок во Владивостоке и в Артеме будут открыты в День России, 12 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Мероприятия начнутся в полдень, и продляться до самого вечера. Так, большой праздник пройдет на набережной ДВФУ, где гостей ждет концертная программа, спортивные мероприятия и выставки. Необычным дополнением станут мастер-классы по современным парным танцам. Все желающие смогут присоединиться к танцорам или полюбоваться искусным исполнением хореографов. Помимо этого, на набережной ДВФУ пройдет костюмированный бал, танцоры которого исполнят вальс, кадриль и другие танцевальные номера.

На Корабельной набережной пройдет парад байкеров с демонстрацией государственной символики и праздничный концерт. На Спортивной набережной и около спортивного комплекса "Олимпиец" – спортивные состязания и шоу.

День России всех желающих приглашают отпраздновать и на территории комплекса «Приморское кольцо» в Артеме. На протяжении всего дня здесь будет предоставлен свободный вход в «Ринго-парк», а на все развлечения, в том числе и картинг, будет действовать скидка в 50%. Кроме того, здесь также пройдут культурно-массовые мероприятия для всей семьи.

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