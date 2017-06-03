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В Приморье самая дешевая рыба

Цена стала ниже еще в начале года
Фото: Fishnews Фото: Fishnews
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Еще в начале года в Приморье снизились оптовые цены на навагу, сельдь и минтай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На начало июня на рыбу мороженую неразделанную в Приморье составляет 127,62 рублей за килограмм, что является на 5 рублей ниже стоимости в Хабаровске и на 23 рубля, чем в России.

Отмечается, что с начала года сельдь подешевела на 17,4%, минтай почти на 6%, навага – на 3,2%. Самая низкая цена на рыбу по-прежнему на ярмарке на центральной площади Владивостока. Здесь средняя цена на 15-20% ниже, чем в торговых сетях и на рынках города.

Так, килограмм горбуши можно приобрести за 130 рублей, камбалы за 105, навага продается по 60 рублей, сельдь по 85, минтай стоит 95 рублей.

По словам специалистов, работу по сдерживанию роста розничных цен на рыбу и рыбопродукцию необходимо вести постоянно. А для этого нужно исключить посредников между рыбаками и предприятиями торговли, увеличить холодильные мощности.

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