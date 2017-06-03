В приморском сафари-парке пополнение

31 мая в Приморском сафари-парке у гибридной оленухи Юльки родился малыш, сообщает РИА VladNews.
Малыш и мама чувствуют себя прекрасно. Как отметил директора парка Дмитрий Мезенцев, оленуха уже не в первый раз становится мамой.
31 мая в Приморском сафари-парке у гибридной оленухи Юльки родился малыш, сообщает РИА VladNews.
Малыш и мама чувствуют себя прекрасно. Как отметил директора парка Дмитрий Мезенцев, оленуха уже не в первый раз становится мамой.
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