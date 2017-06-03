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Трое приморцев ограбили инвалида

й,
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница поселка Терней, которая сообщила, что неизвестные мужчины выносят имущество хозяина, являющегося инвалидом 3-й группы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили очевидцев, провели осмотр территории. Установлено, что злоумышленники проникли в дом, сорвав навесной замок, в отсутствие хозяина и, похитив металл с придомовой территории, скрылись. Ущерб от кражи составил 6 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали троих местных жителей, которые дали признательные показания. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище».

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