Защити себя сам. Краевой боксерский турнир среди юных спортсменов проходит во Владивостоке. Символично, в честь дня защиты детей на ринге встречаются боксеры в возрасте 10-12 лет со всего Приморья. Соревнования традиционные и посвящены памяти выдающегося детского тренера Ильи Даниловича Петрука, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В честь дня защиты детей во Владивостоке вышли на ринг самые юные боксеры Приморья
Защищай себя самВладивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.
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