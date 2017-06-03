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8 канал

В честь дня защиты детей во Владивостоке вышли на ринг самые юные боксеры Приморья

Защищай себя сам
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Защити себя сам. Краевой боксерский турнир среди юных спортсменов проходит во Владивостоке. Символично, в честь дня защиты детей на ринге встречаются боксеры в возрасте 10-12 лет со всего Приморья. Соревнования традиционные и посвящены памяти выдающегося детского тренера Ильи Даниловича Петрука, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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