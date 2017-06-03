Яркий праздник для детей прошел в микрорайоне Снеговая падь

Парад близнецов, представление, танцы, смех и детвора

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 июня, во Владивостоке прошел красочный праздник для детей в микрорайоне Снеговая падь, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Начался праздник с парада близнецов. Как отмечают организаторы мероприятия, именно Снеговая падь лидирует среди районов, где проживают семьи, в которых растут близнецы.

После яркого парада зрителей ждало театрализованное представление «Новые приключения бременских музыкантов». Зарядка, танцы, любимые песни, конкурсы и подарки ждали в этот день ребят и их родителей.

Стоит отметить, что праздничное мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.