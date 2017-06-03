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Фоторепортажи

Яркий праздник для детей прошел в микрорайоне Снеговая падь

Парад близнецов, представление, танцы, смех и детвора
Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 июня, во Владивостоке прошел красочный праздник для детей в микрорайоне Снеговая падь, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Начался праздник с парада близнецов. Как отмечают организаторы мероприятия, именно Снеговая падь лидирует среди районов, где проживают семьи, в которых растут близнецы.

После яркого парада зрителей ждало театрализованное представление «Новые приключения бременских музыкантов». Зарядка, танцы, любимые песни, конкурсы и подарки ждали в этот день ребят и их родителей.

Стоит отметить, что праздничное мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.

Автор фоторепортажа: Анастасия Полетаева, РИА VladNews

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