Владивосток поддержит развитие сельского хозяйства между Россией и Китаем 10:42, 03 июня Владивосток поддержит развитие сельского хозяйства между Россией и Китаем (Фото и Видео)
Гороскоп на 3 июня 10:03, 03 июня Гороскоп на 3 июня
Во Владивостоке сегодня облачно, вечером - дождь 09:10, 03 июня Во Владивостоке сегодня облачно, вечером - дождь
Новостная лента
Июнь, 03 суббота
11:24
Владивосток: Год без мэра
11:24
Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью! Эксклюзив
11:01
По "делу охранников" Андрея Пушкарева вынесен приговор Видео
10:42
Владивосток поддержит развитие сельского хозяйства между Россией и Китаем Фото и Видео
10:24
Семена главной елки страны будут высажены в Приморье
10:03
Гороскоп на 3 июня
09:10
Во Владивостоке сегодня облачно, вечером - дождь
08:06
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
07:26
Международная выставка «Художественный текстиль» откроется во Владивостоке
06:02
В детские сады Владивостока в этом году пойдут 6.5 тысяч новых воспитанников
05:22
Глава Минвостока прокомментировал заход в ДФО крупного индийского бизнеса
04:09
Тимаков: «Развитие кооперации на Дальнем Востоке - необходимый процесс»
03:27
Пассажиропоток на чартерах в Турцию достигнет 5 млн человек - Минтранс
02:13
Минобороны назвало причину крушения Ту-154 в Сочи
01:09
Бизнес в Приморье не спешит восстанавливать испорченную землю
00:16
Путин описал будущее Курил, если бы они принадлежали Японии
Июнь, 02 пятница
23:24
Приморцам рассказали, какими именно глистами они могут заразиться, съев рыбу
22:04
Через 120 лет роботы уволят всех людей, - ученые
21:02
Еще ​девять компаний инвестируют в ДФО триллион рублей
20:06
Владивосток проведет активные эко-выходные
19:24
День защиты детей отпраздновали школьники Владивостока
18:02
Заместитель председателя Думы предстанет перед судом за мошенничество
17:52
В Приморье задержан бывалый наркоман с крупной партией наркотика
17:44
Жители Приморья рискуют отравиться крабовым мясом
17:29
Житель Уссурийска угодил в логово ядовитых змей
17:21
Двое приморцев организовали вывоз ценной древесины по липовым документам
17:13
Мотоциклист, по вине которого пострадал малолетний ребенок, арестован на 20 суток в Приморье
17:02
1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем» Эксклюзив
16:48
Во Владивостоке пожарные ликвидировали возгорание в доме на улице Иртышская
16:19
На трассе Седанка-Патрокл спортивный автомобиль протаранил леерное ограждение Фото
16:08
Год без мэра: Жителям Владивостока не хватает Игоря Пушкарева
15:58
Радио VBC собрало для детей с онкологией коробку храбрости Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Владивосток поддержит развитие сельского хозяйства между Россией и Китаем

ФРДВ и Русагро проторят дорогу на китайский рынок продовольствия
Фото: pr-агентство Фото: pr-агентство "Виноград"
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Группа компаний Русагро договорились объединить усилия по созданию современных сельскохозяйственных производств на территории Дальнего Востока и Китайской Народной Республики с целью постепенного ослабления барьеров, сдерживающих развитие экспорта продукции российского сельского хозяйства. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и Президент Группы компаний «Русагро» Вадим Мошкович, сообщает РИА VladNews.

Фонд и Русагро договорились поддерживать развитие кооперации в сфере сельского хозяйства между Россией и Китаем. И, в частности, проекты, направленные на развитие экс-порта продукции российского сельского хозяйства в КНР. Будет инициирована совместная разработка российскими и китайскими ветеринарными службами единых стандартов качества и сертификационной базы для экспорта продукции российского сельского хозяйства.

В свою очередь в кооперации с дальневосточным сельскохозяйственными предприятиями заинтересованы и китайские партнеры. Практические вопросы взаимодействия руководители ФРДВ и Русагро обсудили на полях Санкт-Петербургского международного форума с китайской делегаций во главе с губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

Недавно компания Русагро уже приступила к строительству в Приморье крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью 65 тыс. тонн мяса в живом весе (на первом этапе проекта). Проект реализуется на территории ТОСЭР «Михайловская» и одобрен Правительством для софинансирования из средств ФРДВ в объеме до 5 млрд рублей. Новое предприятие создается с целью комплексного развития регионального АПК, импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности, реализации экспортного потенциала.

Корреспонденты РИА VladNews работают на Петербургском международном экономическом форуме. 

Автор фоторепортажа: Фото предоставлено pr-агентством "Виноград"

comments powered by Disqus
Похожие новости
Глава Минвостока прокомментировал заход в ДФО крупного индийского бизнеса
05:22, 03 июня 2017 Глава Минвостока прокомментировал заход в ДФО крупного индийского бизнеса

Производство чая и огранка алмазов - это только начало

Пассажиропоток на чартерах в Турцию достигнет 5 млн человек - Минтранс
03:27, 03 июня 2017 Пассажиропоток на чартерах в Турцию достигнет 5 млн человек - Минтранс

Популярностью пользуются и регулярные рейсы

Путин описал будущее Курил, если бы они принадлежали Японии
00:16, 03 июня 2017 Путин описал будущее Курил, если бы они принадлежали Японии

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи

Еще ​девять компаний инвестируют в ДФО триллион рублей
21:02, 02 июня 2017 Еще ​девять компаний инвестируют в ДФО триллион рублей

Преференции в ТОРах и СП Владивосток привлекают бизнес

Как будет развиваться альтернативная энергетика на Дальнем Востоке
14:42, 02 июня 2017 Как будет развиваться альтернативная энергетика на Дальнем Востоке

Автономные гибридные энергоустановки мощностью до 40 МВт построят в отдаленных районах

В Приморье может зайти крупный фармацевтический бизнес
13:32, 02 июня 2017 В Приморье может зайти крупный фармацевтический бизнес

Президента MSD заинтересовало производство биодобавок из морских растений и животных

​Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке
12:37, 02 июня 2017 ​Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке

Скоро в Приморье приедут представители компании Accor Hotels