Владивосток поддержит развитие сельского хозяйства между Россией и Китаем

ФРДВ и Русагро проторят дорогу на китайский рынок продовольствия

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Группа компаний Русагро договорились объединить усилия по созданию современных сельскохозяйственных производств на территории Дальнего Востока и Китайской Народной Республики с целью постепенного ослабления барьеров, сдерживающих развитие экспорта продукции российского сельского хозяйства. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и Президент Группы компаний «Русагро» Вадим Мошкович, сообщает РИА VladNews.

Фонд и Русагро договорились поддерживать развитие кооперации в сфере сельского хозяйства между Россией и Китаем. И, в частности, проекты, направленные на развитие экс-порта продукции российского сельского хозяйства в КНР. Будет инициирована совместная разработка российскими и китайскими ветеринарными службами единых стандартов качества и сертификационной базы для экспорта продукции российского сельского хозяйства.

В свою очередь в кооперации с дальневосточным сельскохозяйственными предприятиями заинтересованы и китайские партнеры. Практические вопросы взаимодействия руководители ФРДВ и Русагро обсудили на полях Санкт-Петербургского международного форума с китайской делегаций во главе с губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

Недавно компания Русагро уже приступила к строительству в Приморье крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью 65 тыс. тонн мяса в живом весе (на первом этапе проекта). Проект реализуется на территории ТОСЭР «Михайловская» и одобрен Правительством для софинансирования из средств ФРДВ в объеме до 5 млрд рублей. Новое предприятие создается с целью комплексного развития регионального АПК, импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности, реализации экспортного потенциала.

Корреспонденты РИА VladNews работают на Петербургском международном экономическом форуме.