День безопасности на железнодорожных переездах сегодня проводят не только во всех городах России, но и во всём мире. Акция также прошла во Владивостоке. Автомобилистам и пешеходам активисты напоминают: «Внимание, переезд!». Вроде правила простые, и все их знают, но почему-то игнорируют. Отсюда и печальная статистика: за 4 месяца этого года на Российской железной дороге допущено 101 ДТП. 66 человек пострадали, из которых 20 – погибли. Цифры почти в 2 раза превышают показатели прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Железнодорожники Владивостока напоминают о правилах на переезде
территория опасностиВладивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.
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