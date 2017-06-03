Железнодорожники Владивостока напоминают о правилах на переезде

территория опасности

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

День безопасности на железнодорожных переездах сегодня проводят не только во всех городах России, но и во всём мире. Акция также прошла во Владивостоке. Автомобилистам и пешеходам активисты напоминают: «Внимание, переезд!». Вроде правила простые, и все их знают, но почему-то игнорируют. Отсюда и печальная статистика: за 4 месяца этого года на Российской железной дороге допущено 101 ДТП. 66 человек пострадали, из которых 20 – погибли. Цифры почти в 2 раза превышают показатели прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.