Ученые узнали, как навсегда забыть об аллергии

Специалисты разработали особую терапию

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Австралийские ученые в ходе исследований выяснили, как навсегда вылечить аллергия, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на JCI Insight. Как оказалось, избавиться от данного недуга можно с помощью генной терапии, которая проникает в иммунные клетки и очищает их.

По словам специалистов, астма и аллергия появляется из-за того, что иммунные клетки человека начинают реагировать на собственные белки тела как интигены и от них довольно сложно избавиться. Однако ученым удалось это сделать.

Эксперты уверены, что проблемы с аллергией можно решить, сбросив «память» иммунных клеток и вернуть их в то состояние, в котором они находились до развития астмы.

Исследование было проведено на мышах, которые предрасположены к развитию астмы. Ученые решили проверить, что произойдет, если в ДНК кроветворных клеток добавить еще один ген, который заставит их производить белок, вызывающий у испытуемых воспаления и приступы кашля. Руководствуясь этой идеей, биологи создали ретровирус, вставляющий этот ген в ДНК клеток, и обработали им фрагменты костного мозга, которые они извлекли из тела мышей.

Когда вирус заразил все клетки, ученые вернули их назад и проследили за тем, что поменялось в работе их организма. Как оказалось, перепрограммированные стволовые клетки костного мозга начинают взаимодействовать с иммунными клетками и удалять у них "память", заставляя их игнорировать молекулы белков, которые они раньше атаковали.

Результат показал, что грызуны перестали испытывать приступы астмы после того, как в их организм было введено больше дозы данного вещества.

По словам специалистов, по результатам данного исследования можно создать генную терапию для борьбы с аллергией на арахисовое масло, мед, устрицы или другие виды пищи, а также пчелиный яд или антибиотики.