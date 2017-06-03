Доверчивая жительница Владивостока купила незнакомцу автомобиль

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Владивостока, которая сообщила, что малоизвестный молодой человек, злоупотребив доверием, завладел ее деньгами и ювелирными украшениями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Сумме ущербы превысила 600 тыс рублей.

Установлено, что злоумышленник познакомился с девушкой в интернете на специализированном сайте знакомств. Представившись Алексеем, который якобы живет в Японии, мужчина предложил потерпевшей оказать содействие в приобретении автомобиля. Когда девушка перевела злоумышленнику деньги, он сказал, что данной суммы недостаточно и предложил передать ему в счет оплаты ювелирные украшения. К назначенному сроку автомобиль мужчина не привез и перестал выходить на связь с потерпевшей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 38 - летнего уроженца Сахалинской области, который дал признательные показания и сознался еще в 4 подобных преступлениях. Мужчина использовал разные схемы хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. С некоторыми потерпевшими он совместно проживал и вынуждал их брать кредиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет со штрафом.

В настоящее время фигурант дела находится под стражей.