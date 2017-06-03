Пьяная ножевая потасовка закончилась уголовным делом в Приморье

Участники инцидента госпитализированы

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился врач больницы города Фокино, которая сообщила, что в приемный покой был доставлен 27-летний местный житель с колотой раной брюшной стенки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что между пострадавшим и его знакомой во время употребления алкоголя произошла драка, в ходе которой женщина нанесла ножевое ранение молодому человеку. В свою очередь мужчина этим же ножом нанес знакомой удар. Вторая участница также была доставлена в больницу с колото-резаной раной передней брюшной стенки.

По данному факту возбуждены уголовные дела.