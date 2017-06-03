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8 канал

По "делу охранников" Андрея Пушкарева вынесен приговор

Условный срок
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока состоялось последнее заседание по делу охранников Андрея Пушкарева, брата отстраненного от должности мэра города. Около года шло расследование. В итоге сегодня судья огласил приговор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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