Во Фрунзенском суде Владивостока состоялось последнее заседание по делу охранников Андрея Пушкарева, брата отстраненного от должности мэра города. Около года шло расследование. В итоге сегодня судья огласил приговор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
По "делу охранников" Андрея Пушкарева вынесен приговор
Условный срокВладивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.
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