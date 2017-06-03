Условный срок

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока состоялось последнее заседание по делу охранников Андрея Пушкарева, брата отстраненного от должности мэра города. Около года шло расследование. В итоге сегодня судья огласил приговор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.