Семена главной елки страны будут высажены в Приморье

В России проходит экологический проект «Детки Кремлевской елки»

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

В пятницу, 2 июня, в Приморье прибыли почти 100 семян Кремлевской елки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что в России проходит экологический проект «Детки Кремлевской елки», организаторами которой выступила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Цель данного проекта – вырастить из семян шишек Кремлевской елки молодые деревца и высадить на территории всех регионов России.

Стоит отметить, что часть выращенных елочек вернуться в Москву для закладки памятной Кремлевской рощи.

На каждый регион организаторами проекта выделено 10 экокубов, в которых находится по 10 семян знаменитых елок. Экокубы сделаны из стволов Кремлевской елки.

Семена главной елки страны будут высажены на аллее ВДЦ «Океан» и в приморском Ботаническом саду после специальной подготовки в ближайшее время.