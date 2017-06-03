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Дневник девушки: Стабильность – она, как известно, признак мастерства

Изменить себя за один год
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый реалити-проект «Дневник девушки», где участники всего за один год попробуют изменить себя, а спорт и правильное питания станут смыслом их жизни, сообщает РИА VladNews. Сегодня о своих успехах расскажет Ирина.

«Всем-всем доброе время суток!

Кстати, о биологических часах и наших особенностях. Я – «сова». С вечера не уложишь, утром не разбудишь. В вечерней тишине люблю посидеть за компьютером, а порой и предаться кулинарным фантазиям на кухне. Муза любит прилетать ко мне по вечерам. И занятия йогой, которые проводятся вечерами, вдохновляют и придают мне бодрости именно к вечеру. Логично, что после занятий проходит более трёх часов до сна. Однако недавно мне довелось услышать о жизни «жаворонков». Две девушки наперебой рассказывали друг другу, как же это хорошо – в 5.30 проснуться, совершить пробежку, потом после прохладного душа напечь своим домашним блинчиков. И это всё перед работой? Я задумалась. Была даже мысль попробовать переключить себя. В итоге к 10 часам утра было ощущение, что рабочий день должен вот-вот закончиться, усталость наваливалась с неведомой ранее силой. А вечером всё равно сна ни в одном глазу. Пришлось прекратить эксперимент. В самом деле, если организму хорошо, зачем подвергать его стрессу? Видимо так он оценил мою попытку перестройки. В общем, оставим всё как есть. Благо, что живу я не в мегаполисе, на работу из Южного Бутова в Химки-Ховрино ездить не надо. А вот выйти пораньше, чтобы завернуть в парк, послушать птиц и просто подышать полной грудью, это надо начать прямо с понедельника! Решено!

Ещё приучаю себя ужинать легким салатом, пытаюсь отказаться от чая на ночь, заменив его сывороткой или кефиром. Это трудно. Потому что в холодильнике «по старой студенческой привычке» всегда есть запас еды: запеканка, котлетки-солянки, рожки-картошка. Опять же, пирожки по выходным в доме не отменены. Потому что в детстве слушалась родителей, а папа говорил, что на желудке не экономь! Что поделать, у них было не очень сытное послевоенное детство и, как все родители, для своих детей они хотели лучшей жизни.

Кстати, сброшенный вес не приходит назад, надеюсь, распрощалась с ним насовсем. Жесткой цели - скинуть много и за короткое время - не ставлю. Стабильность – она, как известно, признак мастерства. Гораздо больше радует меня возможность «влезть» в одежки, которые закинуты на дальние полки шкафа по причине тесноты. За всё спасибо йоге! И хоть особо похвалиться мне нечем, я ещё мало чего умею, занимаюсь только 4 месяца, за нынешний мой настрой, начинающиеся перемены огромная благодарность инструктору Алексею. Его поддержка много значит в моей изменяющейся жизни.

С приходом лета всегда думается об отпуске. Появилось желание принять участие в семинарах для начинающих заниматься йогой. На берегу моря, недалеко от Находки! Фантастика! К сожалению, в это раз нет отпуска летом. Зато на следующий год можно замахнуться на семинар для продвинутых. Правда, работы над собой предстоит много. И не только с телом. Но не будем торопиться.

И в заключение о трудной жизни наших звезд. Им тоже непросто поддерживать форму. Соблазнов-то на порядок больше, чем у нас! Виктория Дейнеко ест шесть раз в день маленькими порциями, качает железо под чутким руководством тренера два раза в неделю и один раз колотит грушу. Так избавляется от негативной энергии и эмоций. Что касается меня, есть шесть раз в день – значит есть и на работе. Неудобно. Железо тоже недолюбливаю. С гантелями дружу, но всё ж больше люблю их в мужских руках.

Виктория Рудковская сидит на кефире. Устраивает разгрузочные дни, когда за день ничего, кроме кефира. Хм-м… Не люблю однообразия. Помню, очень давно пробовала завтракать отрубями с кефиром. Ложку льняного масла впридачу. И до обеда ничего в рот не брать! Надо было выдержать месяц. Смогла. Животик спал слегка, немного легкости добавилось, но потом всё пришло обратно. А вот на кефир полгода смотреть не хотелось.

Филипп Киркоров отказался от мучного, газировки, сладкого. И занялся спортом. Тренажеры, упражнения для пресса. Молодец, Филипп! Диеты ему даются трудно, как и мне. Эх, было б нам о чём поговорить!

И ещё повторюсь о том, как важны положительные эмоции. За вдохновением и красотой не надо далеко ездить. Кто ещё не был в нашем океанариуме на Русском, обязательно посетите. Вместе с детьми. Великолепно!!! Собраны рыбы пресных водоемов, холодных, жарких морей. И даже тропический сад с водопадом. А как оформлено всё красиво! Словом, один раз лучше увидеть.

Всем здоровья и позитива!»

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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