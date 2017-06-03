Начало рабочей недели будет теплым и солнечным

Осадков в понедельник не ожидается

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

В начале новой рабочей недели дожди в Приморье прекратятся, фон дневных температур повысится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В первый рабочий день повсеместно +18…+28 °С, и в дальнейшем в континентальных районах останется в этих пределах. В прибрежных районах с моря подует ветер, появятся очаги тумана, и температура воздуха понизится на 2–5 градусов.

Во Владивостоке в понедельник будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем +17…+20 °С, ночью +8…+11 °С. В дальнейшем ночные температуры существенно не изменятся, а дневные понизятся на 2–4 градуса.