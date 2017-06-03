Начало рабочей недели будет теплым и солнечным 12:36, 03 июня Начало рабочей недели будет теплым и солнечным
Дневник девушки: Стабильность – она, как известно, признак мастерства 12:36, 03 июня Дневник девушки: Стабильность – она, как известно, признак мастерства
Год без мэра: Россияне просили президента обратить внимание на дело Игоря Пушкарева 12:11, 03 июня Год без мэра: Россияне просили президента обратить внимание на дело Игоря Пушкарева
Новостная лента
Июнь, 03 суббота
12:55
Владивосток: Год без мэра
12:55
Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью! Эксклюзив
12:36
Начало рабочей недели будет теплым и солнечным
12:36
Дневник девушки: Стабильность – она, как известно, признак мастерства
12:11
Год без мэра: Россияне просили президента обратить внимание на дело Игоря Пушкарева
11:29
Пьяная ножевая потасовка закончилась уголовным делом в Приморье
11:01
По "делу охранников" Андрея Пушкарева вынесен приговор Видео
10:42
Владивосток поддержит развитие сельского хозяйства между Россией и Китаем Фото и Видео
10:24
Семена главной елки страны будут высажены в Приморье
10:03
Гороскоп на 3 июня
09:10
Во Владивостоке сегодня облачно, вечером - дождь
08:06
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
07:26
Международная выставка «Художественный текстиль» откроется во Владивостоке
06:02
В детские сады Владивостока в этом году пойдут 6.5 тысяч новых воспитанников
05:22
Глава Минвостока прокомментировал заход в ДФО крупного индийского бизнеса
04:09
Тимаков: «Развитие кооперации на Дальнем Востоке - необходимый процесс»
03:27
Пассажиропоток на чартерах в Турцию достигнет 5 млн человек - Минтранс
02:13
Минобороны назвало причину крушения Ту-154 в Сочи
01:09
Бизнес в Приморье не спешит восстанавливать испорченную землю
00:16
Путин описал будущее Курил, если бы они принадлежали Японии
Июнь, 02 пятница
23:24
Приморцам рассказали, какими именно глистами они могут заразиться, съев рыбу
22:04
Через 120 лет роботы уволят всех людей, - ученые
21:02
Еще ​девять компаний инвестируют в ДФО триллион рублей
20:06
Владивосток проведет активные эко-выходные
19:24
День защиты детей отпраздновали школьники Владивостока
18:02
Заместитель председателя Думы предстанет перед судом за мошенничество
17:52
В Приморье задержан бывалый наркоман с крупной партией наркотика
17:44
Жители Приморья рискуют отравиться крабовым мясом
17:29
Житель Уссурийска угодил в логово ядовитых змей
17:21
Двое приморцев организовали вывоз ценной древесины по липовым документам
17:13
Мотоциклист, по вине которого пострадал малолетний ребенок, арестован на 20 суток в Приморье
17:02
1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем» Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Начало рабочей недели будет теплым и солнечным

Осадков в понедельник не ожидается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

В начале новой рабочей недели дожди в Приморье прекратятся, фон дневных температур повысится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В первый рабочий день повсеместно +18…+28 °С, и в дальнейшем в континентальных районах останется в этих пределах. В прибрежных районах с моря подует ветер, появятся очаги тумана, и температура воздуха понизится на 2–5 градусов.

Во Владивостоке в понедельник будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем +17…+20 °С, ночью +8…+11 °С. В дальнейшем ночные температуры существенно не изменятся, а дневные понизятся на 2–4 градуса. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Семена главной елки страны будут высажены в Приморье
10:24, 03 июня 2017 Семена главной елки страны будут высажены в Приморье

В России проходит экологический проект «Детки Кремлевской елки»

Гороскоп на 3 июня
10:03, 03 июня 2017 Гороскоп на 3 июня

День преподнесет немало сюрпризов

Во Владивостоке сегодня облачно, вечером - дождь
09:10, 03 июня 2017 Во Владивостоке сегодня облачно, вечером - дождь

Температура воздуха 15...17 °C

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:06, 03 июня 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня

В детские сады Владивостока в этом году пойдут 6.5 тысяч новых воспитанников
06:02, 03 июня 2017 В детские сады Владивостока в этом году пойдут 6.5 тысяч новых воспитанников

Дошкольные образовательные учреждения оснащены всем необходимым

Бизнес в Приморье не спешит восстанавливать испорченную землю
01:09, 03 июня 2017 Бизнес в Приморье не спешит восстанавливать испорченную землю

Комментарий Россельхознадзора

Через 120 лет роботы уволят всех людей, - ученые
22:04, 02 июня 2017 Через 120 лет роботы уволят всех людей, - ученые

Прогноз по профессиям на XXI век