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Общество

Во Владивостоке сегодня облачно, вечером - дождь

Температура воздуха 15...17 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 12...20 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный, утром северо-западный умеренный. Температура воздуха 15...17 °C.

В Уссурийске облачно, возможен слабый дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 15...17 °C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 14...16 °C.

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