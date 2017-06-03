Во Владивостоке сегодня облачно, вечером - дождь

Температура воздуха 15...17 °C

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 12...20 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный, утром северо-западный умеренный. Температура воздуха 15...17 °C.



В Уссурийске облачно, возможен слабый дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 15...17 °C.



В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 14...16 °C.