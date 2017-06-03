Минобороны назвало причину крушения Ту-154 в Сочи

Эксперты проанализировали все обстоятельства

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Российские военные назвали возможную причину авиакатастрофы, которая произошла с самолетом Ту-154 над Черным морем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как считают в Минобороны, крушение лайнера могло случиться из-за ошибки пилота.

Напомним, что Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря прошлого года. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Вскоре на дне Черного моря в 1,7 километра от берега спасателями были обнаружены останки погибших и обломки лайнера.

Изначально рассматривалось около десятка версий катастрофы, в том числе и теракт. Однако ФСБ сразу исключила такую возможность.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что причина крушения самолета на 99 процентов определена. Тогда он пообещал, что в ближайшее время будут обнародованы результаты расследования.

Известно, что в комиссию, расследующую причины катастрофы, вошли представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна «Туполев».

В ходе своей работы эксперты проанализировали все обстоятельства, предшествовавшие катастрофе, и изучили технические параметры полета Ту-154.

Согласно результатам расследования, причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна, которое привело к его ошибочным действиям с органами управления самолетом.

Стоит упомянуть, что в апреле СМИ написали, что крушение могло произойти из-за перегруза лайнера. Тогда речь шла о том, что вместо нормативных 98 тонн вес самолета при взлете якобы составил более 110 тонн.

Позже Министерство обороны не нашло нарушений требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 килограммов.