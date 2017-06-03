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Общество

Бизнес в Приморье не спешит восстанавливать испорченную землю

Комментарий Россельхознадзора
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Бизнес в Приморье не спешит восстанавливать испорченную землю: в связи с этим Россельхознадзор выпустил соответствующее разъяснение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Камень преткновения - это уничтожение плодородного слоя на земельных участках сельхозназначения.

"Ряд лиц, допустивших правонарушение полагают, что выполнение предписания по устранению допущенных нарушений норм землепользования не обязательно, ссылаясь при этом на часть 3 статьи 76 Земельного кодекса Российской Федерации, которая гласит, что приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, сносе зданий, сооружений при самовольном занятии земельных участков или самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях или за их счет.

Однако необходимо принять во внимание, что частью 2 статьи 74 Земельного кодекса Российской Федерации указано, что привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к уголовной или административной ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный ими вред," говорится в сообщении ведомства.

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