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Политика и экономика

Глава Минвостока прокомментировал заход в ДФО крупного индийского бизнеса

Производство чая и огранка алмазов - это только начало
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка прокомментировал заход в ДФО крупного индийского бизнеса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Участвовал глава Минвостока. 

Позднее, комментируя встречу на высшем уровне в интервью ТАСС, Александр Галушка отметил:

- Была очень важна реакция премьер-министра Индии: он поддержал все  начинания, предложил до Восточного экономического форума отработать на министерском уровне, а к форуму подготовить для делегации из Индии, чтобы бизнесмены сами смогли увидеть все, что сегодня создано на Дальнем Востоке для успешного ведения бизнеса. Чтобы они смогли увидеть, как другие предприниматели уже успешно работают, - сказал министр.

Напомним, в марте текущего года корпорация «KGK Group» стала резидентом СП Владивосток. Компания планирует к Восточному экономическому форуму запустить фабрику по огранке бриллиантов. Ежемесячно будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья. К моменту полномасштабного функционирования ограночной фабрики будет создано до 500 новых рабочих мест.

А компания «Джей Ти» намерена создать в Приморье чаеразвесочную фабрику. Объем капиталовложений - 175 миллионов рублей. Предприятие обеспечит 95 рабочих мест. Реализация проекта пройдет в несколько этапов с 2017 по 2022 годы. В этот период компания установит необходимое оборудование в цехах и настроит производственные линии. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2017 года.

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