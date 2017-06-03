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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 3 и 4 июня – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

3 июня в 10 часов – сквер Суханова станет настоящей территорией детского творчества – здесь состоится арт-фестиваль «Город больших надежд». Юных горожан и их родителей ждут самые разные мастер-классы, концерт, песни, танцы и конкурс художественных работ. Вход свободный.

3 июня в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

3 июня в 11 часов - на территории набережной Спортивной гавани состоится семейный фестиваль «День детей». В программе праздника – творческая программа, выступление вокальных и хореографических коллективов, шоу аниматоров, конкурсы, мастер-классы и игры для детей, семейные спортивные соревнования, парад колясок, выставка рукоделия и многое другое. Вход свободный.

3 июня в 11 часов - праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей, пройдёт в микрорайоне Снеговая Падь на открытой площадке по адресу ул. Анны Щетининой 9-19. Зрителей ждёт музыкально-игровое театрализованное представление «Новые приключения бременских музыкантов», парад близнецов Владивостокского клуба близнецов. Вход свободный.

3 июня в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

3 июня в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел. 244-02-94). Вход свободный.

3 июня в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

3 июня в 14 часов – летний детский кинотеатр в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

3 июня в 15 часов - Игротека. Развивающие настольные игры в библиотеке №9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

4 июня в 11 часов – клуб китайского языка в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

4 июня в 12 часов – мастер-класс «Сувенир из природного камня» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

4 июня в 12 часов – в парке культуры и отдыха им. Сергея Лазо (ул. Десятая, 44) состоится городской экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Мероприятие организовано в рамках объявленного в России Года экологии. Гостей праздника ожидают различные тематические конкурсы, акции, викторины с призами, а также игровые площадки. Завершится мероприятие праздничным концертом. Вход свободный.

4 июня в 12 часов – на центральной площади приморской столицы развернется тематическая выставка «Auto`салон-2017». Для гостей выставки подготовлена насыщенная программа. Горожане смогут изучить технические характеристики автомобилей, пройти тест-драйв машин, пообщаться с представителями автодилеров. Кроме того, здесь состоится шоу от байкерского клуба «Русские самураи», «выступление» большегрузной техники, выставка ретро-автомобилей и многое другое. В течение дня участников мероприятия ждут яркие шоу, акции, розыгрыши и призы. Не придётся скучать и самым юным владивосткоцам – ребят ждёт локальная площадка с играми и аниматорами. Вход свободный.

4 июня в 14 часов – игротека для детей и их родителей в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

4 июня в 15 часов - Игротека. Развивающие настольные игры в библиотеке №9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

4 июня в 15 часов – игротека. Настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

4 июня в 16 часов – открытая встреча по китайскому языку от клуба международного общения «Билингва» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Общегородская ярмарка

3 июня в 9 часов - на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. На ярмарке горожане смогут приобрести картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва. Вход свободный.

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