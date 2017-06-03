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Тимаков: «Развитие кооперации на Дальнем Востоке - необходимый процесс»

Впервые за 25 лет в России начнут образовываться населенные пункты
Фото: DixiNews Фото: DixiNews
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Вопросы развития кооперации в России и в мире обсудили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. На одной из сессий форума гендиректор АРЧК ДВ Валентин Тимаков подчеркнул необходимость развития кооперации и введения новых мер господдержки по развитию кооперативов в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Он отметил, что кооперативы, не получившие достаточное развитие в России в настоящее время, обладают большим потенциалом роста. При этом реализация данной программы усиливает имеющиеся предпосылки для развития кооперации в ДФО. За год действия закона АРЧК ДВ приняло и обработало 150 000 обращений на "горячую линию", половина из всех звонков касались возможностей использования земельных участков.

Другим свидетельством готовности граждан к объединению является тот факт, что уже сейчас на карте Дальнего Востока есть 53 агломерации «дв-гектаров», площадью от 100 до 500 участков (гектаров), которые потенциально могут стать новыми населенными пунктами, по шести уже ведется совместная работа граждан и местных администраций.

«Такого не было никогда за последние 25 лет, у нас не создавались населённые пункты,» - обратил внимание Валентин Тимаков.

Предпосылки для объединения граждан содержатся и в самом законе. Прежде всего, закон предусматривает возможность подать коллективные заявления от группы граждан до 10 человек на «дальневосточные гектары». На коллективные заявки приходится до 10% от всех поступивших заявлений. В случае, если более 20 участков расположены компактно в одном месте, то закон предусматривает возможность обеспечения инфраструктурой такого селения.

До 2025 года в ДФО будет создано до 80 000 новых рабочих мест и появится до 300 000 новых жителей. По мнению главы АРЧК ДВ, кооперативы – это, в том числе, возможность, для развития самозанятости населения и обеспечения граждан продуктами питания.

- Мы получили обращения от граждан с просьбой об оказании поддержки в режиме «одного окна» - ведении организационно-методологической работы по созданию кооперативов, обучению, в том числе обучению тому, что делать, составлению бизнес-планов по видам деятельности. Мы принимаем это как вызов и готовы оказывать этот новый вид поддержки, - сказал Валентин Тимаков.

Генеральный директор подчеркнул, что необходимо создать инфраструктуру для того, чтобы объединяться, например, новую социальную платформу, проводить работу по организации каналов продвижения и сбыта, в том числе в страны АТР. На расстоянии тысячи километров от Владивостока находится рынок сбыта стоимостью до 6,6 трлн долл. Это конкурентное преимущество, безусловно, необходимо учитывать.

В заключении своего выступления, Валентин Тимаков подвел итог: «Развитие кооперации на Дальнем Востоке - это не только возможно, но и необратимо при условии создания государством необходимой инфраструктуры по поддержке, организации сбыта, включая создание заготовительных контор и государственной системы распределения и доставки».

Александр Цыбульский, замглавы Минвостока, заявил, что развитие кооперации может и должен войти в федеральную повестку в целях развития самозанятости населения, обеспечения доходности сельскохозяйственной деятельности для жителей небольших населенных пунктов.

- Сегодня есть огромный спрос, и он все время растет, на экологически чистую продукцию. Это все может производиться в сельскохозяйственных регионах. Это то, что может быть преимуществом и составлять хороший серьезный доход для жителей, которые сейчас занимаются сельским хозяйством для обеспечения собственных нужд, но вполне могли бы делать это и для продажи, и для выхода на рынки. Но проблема в том, что у них нет никакой информации по поставщикам, которые могут у них все это забрать, - отметил Цыбульский.

Николай Харитонов, Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, сказал: «Мы убеждены, что кооперация сама по себе как экономическое явление имеет для наших регионов существенное, а в некоторых случаях даже решающее значение. Так, например, по информации Центра Союза России, потребительская кооперация обслуживает 54 000 населенных пунктов с численностью жителей до 100 человек. В данных населенных пунктах кооперативная организация является практически единственными организациями, которые предоставляют торговые бытовые услуги и услуги по заготовке сельскохозяйственной продукции. Таким образом, помимо потенциально высокой экономической эффективности, кооперация в России имеет в России высокую социальную значимость».

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