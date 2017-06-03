Пассажиропоток на чартерах в Турцию достигнет 5 млн человек - Минтранс

Популярностью пользуются и регулярные рейсы

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

В ходе МПЭФ-2017 министр транспорта России Максим Соколов заявил о том, что пассажиропоток на чартерных рейсах между Россией и Турцией быстро восстановиться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По его прогнозам, он в ближайшее время может достигнуть 5 млн человек.

«Сейчас еще рано давать какие-то конкретные цифры, но около пятимиллионного рубежа мы выйдем», - заявил Соколов.

Следует отметить, что в 2013 году в Турции побывали более 4,2 млн россиян. Таким образом можно говорить о том, что в Минтрансе ожидают увеличение пассажиропотоках на чартерных рейсах в Турцию даже выше докризисного уровня.

Эксперты не исключают того, что прогнозы Соколова оправдаются. Они отмечают, что на данный момент популярностью пользуются не только чартерные рейсы, но и регулярные. Так, довольно много россиян летает в Стамбул.

Как рассказал в мае министр по делам транспорта и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, Россия и Турция ведут переговоры по расширению географии авиаперевозок из российских регионов. Планируется, что до конца июня только турецкие перевозчики будут выполнять из РФ в аэропорты Турции до 470 рейсов в неделю.

Напомним, в конце 2015 года Россия приостановила чартерное авиасообщение с Турцией. Произошло этого после того как турецкий истребитель сбил российский бомбардировки Су-24 неподалеку сирийско-турецкой границы.

Чартерное авиасообщение с Турцией было возобновлено в августе 2016 года после того как президент Турции Реджеп Эрдоган направил президенту России Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый самолет.