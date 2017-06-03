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Путин описал будущее Курил, если бы они принадлежали Японии

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи
Фото: pnp.ru Фото: pnp.ru
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Президент Владимир Путин высказал предположение, что США разместят на Южных Курилах свои военные базы, если острова перейдут Японии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Об этом он рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского экономического форума. При этом глава государства пояснил, что такой вывод можно сделать, судя по договору между США и Японией

Путин также отметил, что не России является инициатором усиления военного присутствия на Дальнем востоке. Как он подчеркнул, базы НАТО приближаются к западным границам РФ, а руководство России вынуждено на это реагировать.

Российский лидер также упомянул о том, что на Востоке создаются элементы системы ПРО, а это разрушает стратегический баланс в мире.

Ранее о планах России в этом году разместить на Курильских островах военную дивизию рассказал министр обороны РФ Шойгу.

В ответ на эти слова власти Японии направили России ноту протеста. Генсекретарь японского правительства Есихидэ Суга пояснял, что усиление российского военного присутствия на Курильских островах «несовместимо» с позицией японской стороны.

Напомним, Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия в свою очередь считает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и поэтому над ними установлен суверенитет РФ.

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