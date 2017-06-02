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Двое приморцев организовали вывоз ценной древесины по липовым документам

Возбуждено 33 уголовных дела
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни была установлена причастность двух граждан России к незаконному перемещению стратегически важных объектов в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

По версии следствия, в 2015 году двое жителей Уссурийска объединились для оказания услуг по незаконному экспорту лесоматериалов за вознаграждение. По заказу владельца лесоматериалов – гражданина КРН, мужчина и женщина использовали реквизиты подставной фирмы для совершения таможенных операций.

Распределив роли, граждане по месту своего проживания самостоятельно изготавливали недействительные коммерческие документы: контракты, дополнительные соглашения к нему, инвойсы и другие. Кроме этого правонарушители подделывали документы, необходимые для получения разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов, которые в дальнейшем предоставляли в таможенный орган при декларировании, также использовав незаконно полученную электронную цифровую подпись. В общей сложности по поддельным документам было задекларировано 1955,8 м3 лесоматериалов из древесины ясеня маньчжурского и дуба монгольского стоимостью 51,7 млн рублей. Данные породы древесины являются ценными и включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

В отношении правонарушителей возбуждено 33 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по фактам контрабанды лесоматериалов с предоставлением таможенному органу недействительных документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений. Максимальный срок наказания за преступления указанной категории составляет 7 лет.

Информацию о противоправных действиях должностных лиц таможни, фактах вымогательства, коррупционных правонарушениях может быть сообщена на «телефон доверия» Уссурийской таможни 8 (4234) 320 516. Все сообщения, поступившие на «телефон доверия», будут строго конфиденциальны и рассмотрены в обязательном порядке.

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