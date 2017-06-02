Заместитель председателя Думы предстанет перед судом за мошенничество

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя Думы, которая обвиняется в мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период времени с марта по июнь 2015 года обвиняемая, исполняя обязанности председателя Думы Хорольского района, заключила от имени Думы договоры с физическим лицом, то есть с сама с собой. Согласно условиям договора исполнитель должен был оказывать услуги переплета (сшивания) документов Думы, подлежащих хранению. При этом, данная работа фактически выполнена другим сотрудником Думы и ей за это выплачена ежемесячная заработная плата.

Также злоумышленница предоставила в бухгалтерию Думы Хорольского муниципального района соответствующие документы и ей на основании платежных получений были перечислены денежные средства. Таким образом, путем обмана из бюджета Думы Хорольского муниципального района похищено свыше 50 тыс рублей. Похищенными деньгами фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.