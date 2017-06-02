Через 120 лет роботы уволят всех людей, - ученые

Прогноз по профессиям на XXI век

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Новое исследование показало, что в течение 120 лет искусственный интеллект может забрать у человека вообще всю выполняемую им работу, в том числе интеллектуальную и даже творческую, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Ежегодно появляются исследования, демонстрирующие стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ), а также возможную угрозу для миллионов людей, связанную с потерей рабочих мест. Сейчас специалисты из Института будущего человечества (Оксфордский университет) решили провести комплексное исследование. Его результаты представлены на ресурсе arXiv.org.

Был проведен опрос 352 мировых экспертов по части ИИ. Азиатские ученые оказались более «оптимистичны» в прогнозах развития ИИ, чем их североамериканские коллеги. По мнению первых, искусственный интеллект превзойдет человека в решении большинства задач в течение 30 лет. Североамериканцы заявили о более чем 70-летнем промежутке. Это говорит о культурных различиях. Но в то же время ученые из разных уголков Земли очень высоко ценили темпы развития ИИ. По их мнению, с вероятностью 50% искусственный интеллект заменит человека во всех сферах деятельности в течение 120 лет.

Переводчики станут не нужны к 2024 году: тогда ИИ будет справляться с такими задачами лучше. К 2026 году он также будет уверенно писать простые эссе. Водители грузовых автомобилей станут не нужны к 2027 году, а к 2031-му та же участь ждет продавцов розничной торговли. В середине XXI столетия роботы будут уверенно выполнять хирургические операции. Примечательно, что ИИ сможет освоить даже творческие профессии. Если верить исследованию, почти всю художественную литературу к концу 40-х тоже будут писать специальные программы.