Житель Уссурийска угодил в логово ядовитых змей 17:29, 02 июня Житель Уссурийска угодил в логово ядовитых змей
1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем» 17:02, 02 июня 1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем» (Эксклюзив)
Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью! 16:36, 02 июня Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью! (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 02 пятница
23:16
Владивосток: Год без мэра
23:16
Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью! Эксклюзив
22:04
Через 120 лет роботы уволят всех людей, - ученые
21:02
Еще ​девять компаний инвестируют в ДФО триллион рублей
20:06
Владивосток проведет активные эко-выходные
19:24
День защиты детей отпраздновали школьники Владивостока
18:02
Заместитель председателя Думы предстанет перед судом за мошенничество
17:52
В Приморье задержан бывалый наркоман с крупной партией наркотика
17:44
Жители Приморья рискуют отравиться крабовым мясом
17:29
Житель Уссурийска угодил в логово ядовитых змей
17:21
Двое приморцев организовали вывоз ценной древесины по липовым документам
17:13
Мотоциклист, по вине которого пострадал малолетний ребенок, арестован на 20 суток в Приморье
17:02
1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем» Эксклюзив
16:48
Во Владивостоке пожарные ликвидировали возгорание в доме на улице Иртышская
16:19
На трассе Седанка-Патрокл спортивный автомобиль протаранил леерное ограждение Фото
16:08
Год без мэра: Жителям Владивостока не хватает Игоря Пушкарева
15:58
Радио VBC собрало для детей с онкологией коробку храбрости Видео
15:44
Дождливая погода в Приморье сохранится и на выходных
15:33
Ночью в Приморье сгорел автомобиль Фото
15:22
Серийный грабитель-рецидивист осужден в Приморье
15:10
Во Владивостоке компенсируют летний отдых детей
14:59
За минувшие сутки в Приморье произошло более 100 ДТП
14:42
Как будет развиваться альтернативная энергетика на Дальнем Востоке
14:32
​93-летняя пенсионерка пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:23
Мотоциклист сбил пешехода в Приморье
14:11
Связь между кошмарами и болезнями мозга подтверждена, - ученые
14:05
«8 канал» устроил праздник для детей! Фото
14:05
Стало известно, как именно изменится остров Русский
13:54
В жилом доме Владивостока прогремел взрыв Фото
13:54
В расписании владивостокского общественного транспорта произошли изменения
13:43
Корень одуванчика поможет победить рак, - ученые
13:32
В Приморье может зайти крупный фармацевтический бизнес
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Через 120 лет роботы уволят всех людей, - ученые

Прогноз по профессиям на XXI век
Фото: Naked Science Фото: Naked Science
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Новое исследование показало, что в течение 120 лет искусственный интеллект может забрать у человека вообще всю выполняемую им работу, в том числе интеллектуальную и даже творческую, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Ежегодно появляются исследования, демонстрирующие стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ), а также возможную угрозу для миллионов людей, связанную с потерей рабочих мест. Сейчас специалисты из Института будущего человечества (Оксфордский университет) решили провести комплексное исследование. Его результаты представлены на ресурсе arXiv.org.

Был проведен опрос 352 мировых экспертов по части ИИ. Азиатские ученые оказались более «оптимистичны» в прогнозах развития ИИ, чем их североамериканские коллеги. По мнению первых, искусственный интеллект превзойдет человека в решении большинства задач в течение 30 лет. Североамериканцы заявили о более чем 70-летнем промежутке. Это говорит о культурных различиях. Но в то же время ученые из разных уголков Земли очень высоко ценили темпы развития ИИ. По их мнению, с вероятностью 50% искусственный интеллект заменит человека во всех сферах деятельности в течение 120 лет.

Переводчики станут не нужны к 2024 году: тогда ИИ будет справляться с такими задачами лучше. К 2026 году он также будет уверенно писать простые эссе. Водители грузовых автомобилей станут не нужны к 2027 году, а к 2031-му та же участь ждет продавцов розничной торговли. В середине XXI столетия роботы будут уверенно выполнять хирургические операции. Примечательно, что ИИ сможет освоить даже творческие профессии. Если верить исследованию, почти всю художественную литературу к концу 40-х тоже будут писать специальные программы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивосток проведет активные эко-выходные
20:06, 02 июня 2017 Владивосток проведет активные эко-выходные

Сразу несколько субботников в разных точках города

День защиты детей отпраздновали школьники Владивостока
19:24, 02 июня 2017 День защиты детей отпраздновали школьники Владивостока

После концерта для ребят провели праздничную дискотеку, игры и конкурсы

Житель Уссурийска угодил в логово ядовитых змей
17:29, 02 июня 2017 Житель Уссурийска угодил в логово ядовитых змей

Молодой человек незамедлительно вызвал змеелова

1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем»
17:02, 02 июня 2017 1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем»

Составлены протоколы нарушений ПДД

Дождливая погода в Приморье сохранится и на выходных
15:44, 02 июня 2017 Дождливая погода в Приморье сохранится и на выходных

В воскресенье возможно улучшение погоды

Во Владивостоке компенсируют летний отдых детей
15:10, 02 июня 2017 Во Владивостоке компенсируют летний отдых детей

Что для этого нужно сделать

Стало известно, как именно изменится остров Русский
14:05, 02 июня 2017 Стало известно, как именно изменится остров Русский

Правительство утвердило концепцию развития ТОР Остров Русский