Владивосток проведет активные эко-выходные

Сразу несколько субботников в разных точках города

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Экологически активными станут во Владивостоке предстоящие выходные дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сразу несколько субботников в разных точках города, а также экологический праздник с конкурсами и призами пройдут 3 и 4 июня.

В субботу, 3 июня, в 9 утра стартует Морской субботник. Его участники очистят от мусора акваторию бухты Золотой Рог и реку Объяснения, а также наведут порядок в прибрежной зоне. Организаторы и участники Морского субботника - сотрудники Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, администрации приморской столицы, других организаций.

Береговую зону рядом с Токаревским маяком планирует очистить от бытовых отходов эко-десант «Зеленых команд» компании Coca-Cola HBC Россия. Их акция также состоится 3 июня. Планируется, что в акции примут участие более 200 человек - сотрудники компании и их семьи с детьми. Любопытно, что в очистке территории участникам будут помогать роботы. Перед началом мероприятия семь автоматизированных механизмов Центра развития робототехники проведут мастер-класс для волонтеров по уборке и сортировке мусора.

Также в субботу, 3 июня, эко-активисты некоммерческой организации «Приморский центр исследования и развития человеческого капитала» планирует провести субботник по уборке территории озера, где растет краснокнижный лотос. Акция пройдет с 11 до 13 часов на улице Лянчихинской в районе станции Океанская.

В воскресенье, 4 июня, – в преддверии Дня эколога в России (он отмечается 5 июня) – во Владивостоке состоится эко-акция «Международный день очистки водоемов 2017». Сертифицированные дайверы и волонтеры очистят акваторию и прибрежную зону в районе мыса Ахлёстышева на острове Русском. В программе акции также танцевальный флешмоб, пикник и мастер-классы для детей.

Вышеперечисленные акции по очистке от мусора территорий Владивостока пройдут при поддержке администрации города.

В воскресенье, 4 июня, пройдет праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды и Году экологии. Он состоится в парке культуры и отдыха им. Сергея Лазо (ст. Санаторная, ул. Десятая, 44) с 12 до 14:30 часов. Гостей праздника ожидают конкурсы и викторины с призами, акции «Ладошки добрых дел» и «Моё экологическое дерево», различные игровые площадки. Ждёт юных горожан и любимый многими аквагрим. Завершится мероприятие праздничным концертом. Вход свободный.

Для информации

Ежегодно администрация Владивостока проводит для юных горожан уроки, экскурсии на предприятия, игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, конференции и даже показы мод – все это экологической направленности. Кроме этого, школьники и студенты активно принимают участие в акциях по принципу селективного сбора мусора. А осенью в городе ежегодно проходит яркий праздник «Экошоу», на котором подводятся итоге вышеперечисленных мероприятий. Самые активные и талантливые владивостокцы получают подарки от администрации города.

В городе продолжается реализация трех проектов по селективному сбору мусора. Это «Возьми пластик в оборот!», «Принеси пользу своему городу!» (сбор стекла), «Утилизируй правильно!» (сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания). В рамках этих проектов в городе установлены специализированные контейнеры и модули для сбора разных видов отходов.

Администрация города также поддерживает различные общественные инициативы в сфере экологии. Яркий тому пример – реализация проекта «Остров мечты».

Мероприятия проводятся в рамках реализации подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы.