Приморцам рассказали, какими именно глистами они могут заразиться, съев рыбу

В группе риска - приготовление в короткий срок в микроволновке, слабый посол и маринование

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Приморцев предупредили об опасности такого полезного продукта питания, как рыба и морепродукты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра гигиены и эпидемиологии Приморья.

Рыба и продукты ее переработки занимают существенное место в питании человека. Она богата полноценным белком, микроэлементами, витаминами, ненасыщенными жирными кислотами, употребление которых необходимо как взрослым, так и детям.

Вместе с тем, речные и морские рыбы, а также ракообразные и некоторые беспозвоночные могут быть заражены гельминтами, опасными для человека. Каких-либо внешних признаков, указывающих на наличие в рыбе таких паразитов, нет. В этих случаях рыба является лишь переносчиком заболеваний, поражающих людей, домашних и диких животных при ее употреблении.

Многие считают, что кулинарная обработка портит вкусовые качества рыбных продуктов. И хотя это помогает сохранить ее питательную ценность, однако увеличивает вероятность выживания возбудителей болезней. Приготовление рыбы в микроволновой печи в течение короткого времени, слабый посол или слабое маринование, недостаточная термическая обработка могут привести к заражению паразитами, содержащимися в рыбе.

Наиболее распространенными в Приморском крае гельминтозами, передающимися от речных, озерных и проходных рыб, являются клонорхоз, дифиллоботриоз, анизакидоз, метагонимоз, нанофиетоз.

Клонорхоз (возбудитель – китайская двуустка). Заражение происходит при употреблении в пищу сырой, слабо проваренной, недожаренной рыбы карповых пород (карась, язь, лещ, сазан и др.), содержащих жизнеспособные личинки паразита. Поражается желчный пузырь, его протоки и поджелудочная железа. Больные жалуются на кожные высыпания, повышение температуры тела до 39°С, на озноб, слабость, повышенную утомляемость, боли в животе неопределенной локализации. Иногда появляется кашель, боль в грудной клетке при дыхании. Длительность жизни китайской двуустки в организме хозяина может достигать 40 лет.

Дифиллоботриоз (возбудитель – лентец широкий) – гельминтоз, поражающий тонкий кишечник. Длина гельминта достигает 2-12м, в редких случаях – 15-20м. Продолжительность жизни паразита 20 лет и более. Человек заражается при употреблении свежемороженой, слабосоленой и вяленой рыбы (окунь, ерш, щука, налим и дальневосточные лососевые, в меньшей степени сиговые), сырого рыбного фарша, слабосоленой щучьей или лососевой икры (так называемой «пятиминутки»). Широкий лентец паразитирует в организме человека 10-20 лет, достигая в длину 15 и более метров. На первый план в клинике дифиллоботриоза выступают поражения желудочно-кишечного тракта (непостоянные боли и шевеление в животе, урчание, метеоризм, неустойчивость стула, снижение или повышение аппетита, неприятный вкус во рту), периодические отхождения части тела гельминта с испражнениями. При длительном течении инвазии возможно развитие В12 - дефицитной анемии.

Анизакидоз (возбудитель – личинка анизакиды) – относится к гельминтозам, заражение которым происходит от морских рыб. Этим гельминтом поражены практически все виды морских и проходных рыб (тресковые, сельдевые, окуневые, лососевые и многие другие). Зараженность рыбы личинками анизакид морской рыбы может достигать до 100%, может быть до 1 тысячи личинок в одной рыбе. Личинки анизакид достаточно стойки к воздействию различных факторов и могут долго сохранять жизнеспособность в мертвой рыбе. Стойки к низким температурам.

В последние годы в России широкое распространение получили кулинарные традиции Японии, Кореи, Китая и других стран Юго-Восточной Азии, где многие блюда готовятся из сырой или полусырой рыбы, ракообразных, кальмаров и других моллюсков и соответственно увеличился риск распространения анизакидоза среди населения. Человек заражается анизакидами при употреблении в пищу сырой или недостаточно термически обработанной рыбы и водных беспозвоночных (кальмаров, осьминогов, креветок и других ракообразных и моллюсков).

Инкубационный период составляет от нескольких часов до 7 суток. Во многом, клиническая картина заболевания обусловлена местом локализации паразитов. При нахождении личинок в просвете кишечника симптоматика может быть весьма скудной.

При желудочной локализации (наиболее частая форма заболевания) больных беспокоит сильная боль в эпигастрии, тошнота, рвота, иногда с кровью. При кишечном анизакидозе больные жалуются на боли в области пупка и в правой подвздошной области, урчание в животе, метеоризм. Течение заболевания может быть острым, подострым или хроническим.

Метагонимоз (возбудитель - метагонимус) – гельминтоз, паразитирует в тонком кишечнике человека. Заражение человека происходит при употреблении в пищу сырой рыбы или недостаточно обезвреженной рыбы, чешуи зараженной рыбы карповых, лососевых и сомовых пород (язь, карась, сазан, форель, гольян, сом, уссурийский сиг и др.). Срок жизни паразита в организме хозяина около месяца. От момента заражения до заболевания проходит 12–16 дней. Заболевание начинается с расстройства кишечника, поноса. В большинстве случаев, при отсутствии повторных заражений, болезнь может заканчиваться спонтанным выздоровлением.

Нанофиетоз (возбудитель - нанофиетус) – гельминтоз, характеризующийся явлениями энтерита. При употреблении недостаточно термически обработанной рыбы (кета, кумжа, мальма, амурский сиг, таймень, ленок, амурский хариус; реже - гольяны). Срок жизни паразита – от 35 дней да 2-х месяцев. Появление клинически зависит от количества попавших в организм паразитов. Заболевание может протекать бессимптомно. Однако, при попадании в организм более 500 паразитов симптомы наблюдаются через 1-3 недели после заражения (понос, боли в области живота, тошнота, рвота, урчание). Вследствие небольшой протяженности жизни паразита при отсутствии повторного заражения болезнь может закончиться спонтанным выздоровлением.

Меры личной профилактики просты:

Главным в профилактике является соблюдение правил технологии приготовления рыбных блюд:

- варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания воды;

- жарить в распластанном виде и обязательно в жире до 20 минут;

- солить мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы;

- разделочные доски и ножи после обработки рыбы нужно обязательно вымыть с мылом и ошпарить кипятком;

- не покупайте рыбу в местах неорганизованной торговли, требуйте документы, подтверждающие качество рыбы.