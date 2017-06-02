День защиты детей отпраздновали школьники Владивостока

После концерта для ребят провели праздничную дискотеку, игры и конкурсы

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Вчера, 1 июня, педагоги центра развития творчества «Надежда» совместно с педагогическим коллективом школы № 83 организовали во Владивостоке на базе школы праздничную программу, посвященную Дню защиты детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Мероприятие проводилось с целью создания радостной, праздничной и доброжелательной атмосферы, сплочения детей.

В празднике приняли участие 185 человек: отряды летних оздоровительных лагерей школы № 83 и центра «Надежда», участники творческих коллективов. Для ребят был подготовлен небольшой, но яркий и запоминающийся концерт. Выступили танцевальный коллектив «Орион», детская цирковая студия «Сказка», а также вокальная группа под руководством Галины Щукиной.

После концерта для ребят провели праздничную дискотеку, игры и конкурсы.

По словам организаторов, в непринужденной обстановке ребята не только весело провели время, но и обрели новых друзей, получили заряд энергии на все лето. В этот день было много улыбок и хорошего настроения, и, конечно же, незабываемых впечатлений.