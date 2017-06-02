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Общество

В детские сады Владивостока в этом году пойдут 6.5 тысяч новых воспитанников

Дошкольные образовательные учреждения оснащены всем необходимым
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

В этом году в детские сады Владивостока впервые придут более 6.5 тысяч "новеньких" малышей, в основном 2014 года рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.Дошкольное обучение, воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление не только подготовит ребят к школе, но и заложит фундамент личности на всю последующую жизнь. Новичкам предстоит наряду с полноценным "проживанием детства" узнать много нового, научиться основам безопасной жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности и ответственности, получить позитивный социальный опыт.

Во Владивостоке обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Более 24.5 тысяч дошкольников посещают детские сады. С целью открытости системы дошкольного образования во всех дошкольных учреждениях установлена автоматизированная информационная система «Электронная школа Приморья», которая обеспечивает прозрачность при распределении новых мест в детских садах.

Образовательные программы, разработанные в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО), направлены на физическое, познавательно-речевое, художественное, эстетическое, духовно-нравственное развитие. Особое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям.

Коллективы учреждений активно внедряют инновационные образовательные программы. Шести лидерам (садам № 3, 39, 27, 125, 152, 185) присвоен статус инновационной площадки Приморского краевого института развития образования (ПК ИРО).

Воспитанники детских садов живут яркой жизнью, насыщенной познавательными играми, творчеством, групповой деятельностью. Детские дошкольные учреждения постоянно организуют и участвуют в различных образовательных и гражданских мероприятиях, творческих конкурсах. Среди них - интернет-конкурс «Моя любимая мама», международный конкурс «Росталант», олимпиады по русскому языку, по Правилам дорожного движения; городские конкурсы в рамках «Дня тигра», конкурсы «Осенний маскарад», «Весенняя капель», «Мой друг светофор», посвященный дню ГИБДД; праздники: «Золотая осень», День матери, Новый год, День защитника Отечества, День Победы, Масленица, «Женский день – 8 Марта», День птиц, День Земли, День Космонавтики, проводы выпускников в школу, День защиты детей, День России, День семьи, праздник лета, День Военно – морского флота; познавательные экскурсии.

Дошкольные образовательные учреждения оснащены всем необходимым: мебелью, игрушками и оборудованием в соответствии с санитарными нормами, мультимедийным оборудованием, музыкальными и спортивными залами, медицинскими пунктами, участками для прогулок. В логопедических пунктах проводится коррекционная работа по развитию речевого аппарата ребенка.

Для родителей проводятся родительские собрания, открытые занятия, тематические мастер-классы, уроки безопасности, организована постоянная обратная связь, совместные с детьми спортивные соревнования, есть и другие формы взаимодействия. Для раскрытия и индивидуального развития способностей детей многие сады предлагают дополнительные платные услуги. Дети осваивают ручной труд, математику, иностранные языки, творчески познают мир, укрепляют эмоциональную сферу, развивают речь.

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