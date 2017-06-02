В Приморье задержан бывалый наркоман с крупной партией наркотика

ЧП произошло в одном из сел Черниговского района

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В рамках расследования уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Черниговского района Приморского края в ходе обыска принадлежащих ему надворных построек правоохранителями были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с марихуаной общим весом порядка 180 граммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Со слов гражданина, наркотик он изготовил самостоятельно из кустов дикорастущей конопли, которую нашел на окраине одного из сел района.

Этот наркоман раньше уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Возбуждено дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.