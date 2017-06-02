Жители Приморья рискуют отравиться крабовым мясом

Деликатес запросто может кишеть бактериями

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В Приморье в ряде случаев продаваемый краб представляет угрозу для здоровья людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Проведенные лабораторные испытания продукта показали, что в пяти случаях он представляет потенциальную опасность для здоровья.

Пробы варено-мороженого краба были отобраны сотрудниками полиции в городе Находка и Партизанском районе Приморского края в местах его реализации. В лаборатории было установлено, что допустимый уровень бактериальной обсемененности, свидетельствующий о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке, во всех пяти партиях краба был превышен от 17 до 32 раз. Также, в одной из пяти партий дорогостоящего деликатеса кроме бактериальной обсемененности были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Учитывая, что краб потреблялся бы как готовый продукт и перед употреблением не должен проходить дальнейшую термическую обработку – всем его потребителям грозило желудочно-кишечное расстройство с возможными последующими осложнениями.