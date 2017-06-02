Житель Уссурийска угодил в логово ядовитых змей 17:29, 02 июня Житель Уссурийска угодил в логово ядовитых змей
1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем» 17:02, 02 июня 1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем» (Эксклюзив)
Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью! 16:36, 02 июня Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью! (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 02 пятница
18:43
Владивосток: Год без мэра
18:43
Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью! Эксклюзив
18:02
Заместитель председателя Думы предстанет перед судом за мошенничество
17:52
В Приморье задержан бывалый наркоман с крупной партией наркотика
17:44
Жители Приморья рискуют отравиться крабовым мясом
17:29
Житель Уссурийска угодил в логово ядовитых змей
17:21
Двое приморцев организовали вывоз ценной древесины по липовым документам
17:13
Мотоциклист, по вине которого пострадал малолетний ребенок, арестован на 20 суток в Приморье
17:02
1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем» Эксклюзив
16:48
Во Владивостоке пожарные ликвидировали возгорание в доме на улице Иртышская
16:19
На трассе Седанка-Патрокл спортивный автомобиль протаранил леерное ограждение Фото
16:08
Год без мэра: Жителям Владивостока не хватает Игоря Пушкарева
15:58
Радио VBC собрало для детей с онкологией коробку храбрости Видео
15:44
Дождливая погода в Приморье сохранится и на выходных
15:33
Ночью в Приморье сгорел автомобиль Фото
15:22
Серийный грабитель-рецидивист осужден в Приморье
15:10
Во Владивостоке компенсируют летний отдых детей
14:59
За минувшие сутки в Приморье произошло более 100 ДТП
14:42
Как будет развиваться альтернативная энергетика на Дальнем Востоке
14:32
​93-летняя пенсионерка пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:23
Мотоциклист сбил пешехода в Приморье
14:11
Связь между кошмарами и болезнями мозга подтверждена, - ученые
14:05
«8 канал» устроил праздник для детей! Фото
14:05
Стало известно, как именно изменится остров Русский
13:54
В жилом доме Владивостока прогремел взрыв Фото
13:54
В расписании владивостокского общественного транспорта произошли изменения
13:43
Корень одуванчика поможет победить рак, - ученые
13:32
В Приморье может зайти крупный фармацевтический бизнес
13:24
Сергей Мильвит: Игорь Пушкарев - человек, кторый сохранил и построил скверы Эксклюзив
13:11
Красочным шоу отметили День защиты детей во Владивостоке Фото и Видео
13:09
Тихоокеанская коллегия адвокатов Приморского края оказывает все виды юридической помощи
13:00
Во Владивостоке сгорел гараж
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Жители Приморья рискуют отравиться крабовым мясом

Деликатес запросто может кишеть бактериями
Фото: Xcook.info Фото: Xcook.info
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В Приморье в ряде случаев продаваемый краб представляет угрозу для здоровья людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Проведенные лабораторные испытания продукта  показали, что в пяти случаях он представляет потенциальную опасность для здоровья.

Пробы варено-мороженого краба были отобраны сотрудниками полиции в городе Находка и Партизанском районе Приморского края в местах его реализации. В лаборатории было установлено, что допустимый уровень бактериальной обсемененности, свидетельствующий о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке, во всех пяти партиях краба был превышен от 17 до 32 раз. Также, в одной из пяти партий дорогостоящего деликатеса кроме бактериальной обсемененности были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Учитывая, что краб потреблялся бы как готовый продукт и перед употреблением не должен проходить дальнейшую термическую обработку – всем его потребителям грозило желудочно-кишечное расстройство с возможными последующими осложнениями.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью!
16:36, 02 июня 2017 Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью!

Мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами

Связь между кошмарами и болезнями мозга подтверждена, - ученые
14:11, 02 июня 2017 Связь между кошмарами и болезнями мозга подтверждена, - ученые

RBD предшествует им на 6-15 лет

Корень одуванчика поможет победить рак, - ученые
13:43, 02 июня 2017 Корень одуванчика поможет победить рак, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, как замедлить старение кожи
02:03, 02 июня 2017 Ученые узнали, как замедлить старение кожи

В исследовании принимали участие женщины разных возрастов

Умные люди чаще бывают счастливыми, - ученые
23:24, 01 июня 2017 Умные люди чаще бывают счастливыми, - ученые

Специалисты провели исследование

Беременная женщина передает стресс своему ребенку, - ученые
21:31, 01 июня 2017 Беременная женщина передает стресс своему ребенку, - ученые

Специалисты провели исследование

Чтение в пожилом возрасте продлевает жизнь, - ученые
19:21, 01 июня 2017 Чтение в пожилом возрасте продлевает жизнь, - ученые

Специалисты провели исследование