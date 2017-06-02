На трассе Седанка-Патрокл спортивный автомобиль протаранил леерное ограждение

В Владивостоrе произошла авария с участием спортивного автомобиля, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился на трассе Седанка - Патрокл. Водитель автомобиля марки Toyota Soarer по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил леерные ограждения. От полученных повреждений автомобиль утратил способность передвигаться самостоятельно, для его транспортировки был вызван эвакуатор.
По предварительно информации, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.