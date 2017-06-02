На трассе Седанка-Патрокл спортивный автомобиль протаранил леерное ограждение

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В Владивостоrе произошла авария с участием спортивного автомобиля, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе Седанка - Патрокл. Водитель автомобиля марки Toyota Soarer по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил леерные ограждения. От полученных повреждений автомобиль утратил способность передвигаться самостоятельно, для его транспортировки был вызван эвакуатор.

По предварительно информации, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

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