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Мотоциклист, по вине которого пострадал малолетний ребенок, арестован на 20 суток в Приморье

Пострадавший госпитализирован
Фото: Фото:
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В селе Лазо Приморского края водитель мотоцикла Урал совершил наезд на трехлетнего ребенка, переходившего проезжую часть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что ребенок пошел за мячиком, перелетевшим во время игры со двора дома, на противоположную сторону дороги. Бабушка, под присмотром которой находился малыш, не успела вовремя среагировать, чтобы не допустить выхода ребенка на проезжую часть. Водитель мотоцикла после совершения наезда на малыша с места происшествия скрылся.

Ребенок был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом левой ключицы и сотрясение головного мозга.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 19-летнего подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Виновник ДТП получил 20 суток административного ареста и привлечен к ответственности сразу по 6 статьям Административного кодекса Российской Федерации.  

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