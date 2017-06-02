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Общество

1 июня владивостокские таксисты 25 раз попались ГАИ на «горячем»

Составлены протоколы нарушений ПДД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Владивостокские таксисты 25 раз за сутки попались сотрудникам ГАИ на "горячем"; в отношении нарушителей ПДД составлены соответствующие протоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Кроме того, составлено 5 протоколов в отношении водителей автобусов. "Отличились" и пешеходы, попавшиеся на нарушениях 47 раз.

Всего в приморской столице в четверг было зафиксировано 329 нарушений ПДД. Составлены протоколы по фактам не предоставления преимущества пешеходам (21), тонировке не по ГОСТу (32), перевозке не пристегнутых детей (4). 18 владивостокцев сели за руль пьяными, 25 превысили скорость, а один попался на выезде на встречную полосу.

Нарушений правил парковки зарегистрировано 58. На штраф-стоянку поставлено 47 транспортных средств.

Составлено 11 протоколов в отношении должников по штрафам.

Во Владивостоке зарегистрировано 73 ДТП, в одном из которых пострадала 93-летняя женщина. Аварий с материальным ущербом - 54. Составлено 10 европротоколов.

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