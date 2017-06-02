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Международная выставка «Художественный текстиль» откроется во Владивостоке

Выставка подобного масштаба проводится в Приморье впервые
Фото: indonesia-tourism.ru Фото: indonesia-tourism.ru
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

Во вторник, 6 июня, во Владивостоке состоится открытие международной выставки «Художественный текстиль», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В экспозиции, которая развернётся в здании краевого отделения Союза художников России (ул. Алеутская, 14а), будут представлены работы авторов из России, Франции, Японии, Вьетнама, Индонезии. Торжественная церемония открытия пройдёт в 17 часов.

Посетители увидят работы в самых разных техниках - войлоковаляние, квилт, ручное ткачество, батик, текстильные коллаж и инсталляция, гобелен. Эти и другие виды художественного текстиля представят мастера Владивостока, Артёма, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Сахалина, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Магадана, Франции, Японии, Вьетнама, Индонезии.

Изюминкой выставки станут большеформатные картины на шелке вьетнамских художников и текстильные инсталляции авторов из Японии.

Выставка подобного масштаба проводится в Приморье впервые.

Кроме того, в рамках мероприятия запланировано несколько мастер-классов:

7, 14, 21 июня 10:30-12 часов - «Текстильная открытка» (техника текстильной аппликации, для детей от 3 лет);

7, 8 июня 16-18 часов – «Набойка» (печать на ткани);

18 июня 12-14 часов - «Войлоковаляние» (брошь-цветок из войлока).

Как отметили в управлении культуры администрации города, международная выставка «Художественный текстиль» станет первым мероприятием в череде событий, посвящённых 157-го дня рождения Владивостока.

Организаторы мероприятия – краевое отделение Союза художников России при поддержке администрации Владивостока – приглашают на выставку жителей и гостей города. Вход свободный. Справки по тел.: 241-11-94; 241-44-03.

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