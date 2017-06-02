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Радио VBC собрало для детей с онкологией коробку храбрости

Неравнодушные жители наполнили коробу храбрости
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Наши коллеги с радиостанции «VBC» приняли участие в благотворительном концерте для детей с онкогематологическими заболеваниями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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