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Дождливая погода в Приморье сохранится и на выходных

В воскресенье возможно улучшение погоды
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Погода в Приморье вовсе не летняя, 1 июня в крае было пасмурно, и шел дождь. Ночью интенсивность дождей увеличилась, выпало от 10 до 90 %, местами 100–170 % декадной нормы осадков. Дневная температура составила +8…+19 °C, ночная +3…+12 °C. Среднесуточная температура держалась на 2–4 градуса ниже среднеклиматических значений на эту дату, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке было облачно, в первой половине дня прошёл небольшой дождь. Дневной максимум температуры составил +14…+16 °C, ночной минимум +9…+10 °C.

Сегодня, 2 июня, вихрь медленно смещается над акваторией моря и продолжает оказывать влияние на погоду Приморского края. Сохранятся дожди различной интенсивности. Температура воздуха останется на уровне вчерашнего дня.

В краевом центре утром прошел небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ветер сильный. Воздух прогреется до +13…+16 °C.

Завтра циклон покинет Японское море и переместится на Тихий океан. Но над Приморским краем будет смещаться тропосферный циклон. Дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Ночью температура воздуха ожидается +2…+10 °C, днем +12…+21 °C.

Во Владивостоке в ночь на субботу возможен небольшой дождь, днем будет облачно с прояснением. Температура воздуха составит +7…+9 °C, днем +15…+18 °C.

В воскресенье погода улучшится. Прояснится, осадки в основном прекратятся, лишь на севере ещё возможны небольшие дожди. Дневная температура повысится на 3–5 градусов.

Во Владивостоке в начале ночи есть вероятность небольшого дождя, днем переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11 °C, днем +18…+20 °C.

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