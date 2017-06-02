Ночью в Приморье сгорел автомобиль

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны во Врангеле сегодня ночью, в 2 часа 3 минуты, сообщает корреспондент РИА VladNews. Звонивший сообщил о том, что возле дома по улице Бабкина, 15 горит легковой автомобиль.

Спустя 9 минут пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Через минуту огонь был локализован, а спустя еще 9 минут - полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила восемь кв.м.

Тушили огонь семь человек личного состава и одна единица техники.

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