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Во Владивостоке компенсируют летний отдых детей

Что для этого нужно сделать
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Родители или законные представители детей от 6,5 до 15 лет смогут компенсировать 50% стоимости путевки в детские лагеря во Владивостоке, - об этом сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Приём заявлений уже ведётся в Многофункциональных центрах и в двух районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населения на улице Ильичева и Калинина.

«Размер компенсации составляет 50% стоимости путевки, но не более 10 000 рублей на одного ребенка в год, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, - сказала Людмила Пасечная, начальник отдела по работе с населением администрации города. - На компенсацию в 50%, но не более 8 000 рублей, могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума».

Компенсация расходов по оплате путевок производится в случае, если путевки приобретались в организациях, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, прошедших проверку в соответствии с действующим законодательством. Данные организации включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Приморского края на 2017 год. Ознакомиться с реестром можно на сайте администрации Приморского края (Департамент образования и науки Приморского края/Оздоровление детей).

Для получения компенсации родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:

1. Заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с регистрацией по месту жительства в г. Владивостоке (с предъявлением оригинала);

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала) и копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала) с регистрацией по г. Владивостоку;

4. Оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха;

5. Оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки;

6. Выписка из банка с указанием реквизитов банковского счета.

Приём документов осуществляется по понедельникам, вторникам и средам с 9 до 17 часов, обеденный перерыв с 13:00 -13:45, по адресам:

- ул. Ильичева, 15, каб. 10а, тел. 261-42-01;

- ул. Калинина, 116, каб. 11, тел. 261-43-07.

Напоминаем, что приём документов осуществляется также в Многофункциональных центрах города.

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