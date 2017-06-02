Серийный грабитель-рецидивист осужден в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Житель Приморья осужден за корыстно-насильственные преступления, совершил очередной грабеж в марте 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Жертвой грабителя стала девушка, которая сняла деньги в банкомате. Мужчина проследовал за ней, нанес телесные повреждения, вырвал из рук мобильный телефон и сумку. Завладев сумкой потерпевшей, злоумышленник скрылся с места происшествия. Причиненный ущерб девушка оценила в 80 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По факту грабежа было возбуждено уголовного дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. В отделе полиции он дал признательные показания.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.