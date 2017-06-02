Женщина направлена на амбулаторное лечение

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

93-летняя пенсионерка пострадала в ДТП во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Женщина 1924 года рождения получила травмы грудной клетки, левой руки и левой ноги - направлена на амбулаторное лечение. Она была пассажиркой автомобиля Nissan Cube.

По предварительным данным, Nissan Cube под управлением 53-летней женщины двигался со стороны улицы Нейбута в сторону улицы Баляева. На перекрестке улиц Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова, при повороте налево в сторону Адмирала Кузнецова Nissan столкнулся с Toyota Caldina (за рулем был 44-летний мужчина).

Столкновение произошло в светлое время суток в районе дома №40 по улице Адмирала Юмашева. Детали ДТП выясняются.

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