Стало известно, как именно изменится остров Русский 14:05, 02 июня Стало известно, как именно изменится остров Русский
В жилом доме Владивостока прогремел взрыв 13:54, 02 июня В жилом доме Владивостока прогремел взрыв
В расписании владивостокского общественного транспорта произошли изменения 13:54, 02 июня В расписании владивостокского общественного транспорта произошли изменения
Новостная лента
Июнь, 02 пятница
14:09
Владивосток: Год без мэра
14:09
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
14:05
«8 канал» устроил праздник для детей! Фото
14:05
Стало известно, как именно изменится остров Русский
13:54
В жилом доме Владивостока прогремел взрыв
13:54
В расписании владивостокского общественного транспорта произошли изменения
13:43
Корень одуванчика поможет победить рак, - ученые
13:32
В Приморье может зайти крупный фармацевтический бизнес
13:24
Сергей Мильвит: Игорь Пушкарев - человек, кторый сохранил и построил скверы Эксклюзив
13:11
Красочным шоу отметили День защиты детей во Владивостоке Фото и Видео
13:09
Тихоокеанская коллегия адвокатов Приморского края оказывает все виды юридической помощи
13:00
Во Владивостоке сгорел гараж
12:55
Большегруз оказался в кювете в результате ДТП в Приморье Видео
12:48
Велосипедист попал под колеса автомобиля в Приморье
12:37
​Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке
12:26
В Приморье спасатели продолжают поиск пропавшего мужчины
12:15
Скоро производство свинины в Приморье увеличится в 12 раз
12:04
Во Владивостоке сгорел автомобиль
11:53
Во Владивостоке запустят беспилотный автобус
11:42
В Приморье скоро появится 500 новых рабочих мест
11:41
В Приморье обнаружен труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти
11:28
Во Владивостоке состоится огненное шоу: в 20:00 начнется IV всемирный фестиваль уличного кино
11:16
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
11:13
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке и увеличивает скидку за электронную регистрацию сделки
11:09
Воспитанников детской колонии поздравили с Днем защиты детей Фото
11:05
На острове Русский 3 июня пройдет экологический субботник
10:54
​Ветераны Владивостока благодарны Игорю Пушкареву за помощь
10:41
На работу на пляжах в Приморье могут начать нанимать врачей
10:32
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
10:21
В «Океане» открылась первая летняя смена
10:07
Грабители автомобильных частей задержаны в Приморье
09:56
Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО создадут в июле
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
8 канал

«8 канал» устроил праздник для детей!

Традиция, которая дарит счастье ребятам
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

«8 канал» устроил праздник в честь Дня защиты детей для ребят из детского дома в п.Новый. Это уже стало ежегодной традицией – сотрудники телеканала часто навещают детей и привозят подарки. В этом году было принято решение пригласить ребят во Владивосток, ведь для них был приготовлен сюрприз - настоящий турнир по боулингу в развлекательном комплексе «Фабрика».

Ребята разделились на несколько команд. Целый час шла борьба за первенство в турнире. В то время, как воспитатели и сотрудники «8 канала» уже умирали от усталости «бросания» шаров, дети продолжали играть, выбивая «страйки». Как всегда, победила дружба! Но на этом сюрпризы не закончились. Для детей были приготовлены угощения и подарки. Ребята были счастливы получить игрушки, но и не меньше обрадовались, когда обнаружили кухонную утварь, которая им сейчас необходима – в детском доме создают атмосферу, приближенную к домашним условиям.

Со своей стороны, «8 канал» обещает и дальше соблюдать эту добрую традицию, ведь для детей наиболее приоритетным является общение с взрослыми. Ведь кто, как ни мы сможем направить ребят в нужное русло и замотивировать на новые победы! 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Полицейские научили школьников стрелять во Владивостоке
16:10, 01 июня 2017 Полицейские научили школьников стрелять во Владивостоке

В гостях у полицейских

Футбольный турнир имени Александра Тихоновецкого прошел во Владивостоке
15:04, 01 июня 2017 Футбольный турнир имени Александра Тихоновецкого прошел во Владивостоке

Большие звезды светят малым

Московские хирурги помогли приморцам
13:54, 01 июня 2017 Московские хирурги помогли приморцам

Подопечные Русфонда уже в скором времени смогут вернуться к нормальной жизни

12:38, 01 июня 2017 "8 канал" подарил детям игру в боулинг

Подарки на День защиты детей

Учёные ДВО РАН и ДВФУ работают с новыми биоактивными соединениями
13:23, 31 мая 2017 Учёные ДВО РАН и ДВФУ работают с новыми биоактивными соединениями

Грибы против опухоли

Дачник из Владивостока коллекционирует крыжовник
11:36, 31 мая 2017 Дачник из Владивостока коллекционирует крыжовник

Сезон открыт

8 красавиц посоревнуются за корону конкурса красоты
10:34, 31 мая 2017 8 красавиц посоревнуются за корону конкурса красоты "Miss Sunrise-2017"

Самое красивое событие года