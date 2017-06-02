«8 канал» устроил праздник для детей!

Традиция, которая дарит счастье ребятам

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

«8 канал» устроил праздник в честь Дня защиты детей для ребят из детского дома в п.Новый. Это уже стало ежегодной традицией – сотрудники телеканала часто навещают детей и привозят подарки. В этом году было принято решение пригласить ребят во Владивосток, ведь для них был приготовлен сюрприз - настоящий турнир по боулингу в развлекательном комплексе «Фабрика».

Ребята разделились на несколько команд. Целый час шла борьба за первенство в турнире. В то время, как воспитатели и сотрудники «8 канала» уже умирали от усталости «бросания» шаров, дети продолжали играть, выбивая «страйки». Как всегда, победила дружба! Но на этом сюрпризы не закончились. Для детей были приготовлены угощения и подарки. Ребята были счастливы получить игрушки, но и не меньше обрадовались, когда обнаружили кухонную утварь, которая им сейчас необходима – в детском доме создают атмосферу, приближенную к домашним условиям.

Со своей стороны, «8 канал» обещает и дальше соблюдать эту добрую традицию, ведь для детей наиболее приоритетным является общение с взрослыми. Ведь кто, как ни мы сможем направить ребят в нужное русло и замотивировать на новые победы!