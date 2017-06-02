Еще ​девять компаний инвестируют в ДФО триллион рублей

Преференции в ТОРах и СП Владивосток привлекают бизнес

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Девять компаний, принявших участие в сессии «Дальний Восток России – строительство новой экономики» в рамках Петербургского международного экономического форума, планируют вложить в дальневосточный регион один триллион рублей в совокупности. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Как отметил министр, за последние три года принято 15 федеральных законов, которые касаются развития ДФО:

- Мы понимаем, что законы принимаются не ради самих законов, а ради людей, ради развития Дальнего Востока. Мы твердо убеждены, что новую экономику строят те люди, которые пришли на Дальний Восток, которые инвестируют свои деньги, создают новые рабочие места для людей в регионе и развивают нашу экономику, - сказал Галушка

По словам главы Минвостока, именно инвесторы должны на сессии представить новые механизмы развития макрорегиона:

- Это и есть доказательство того, что новая повестка российского государства на Дальнем Востоке работает. И ставка на частные инвестиции себя оправдывает и те льготы, и преференции, которые созданы, созданы как минимум правильно. Они могут совершенствоваться, развиваться, но они уже работают. На мой взгляд, это очень важно. И сегодня на Петербургском международном экономическом форуме солируют инвесторы, когда мы говорим об экономическом развитии Дальнего Востока, - подчеркнул он.

Участники сессии обсудили конкретные результаты, достигнутые в ДФО за три года. Так, среди крупнейших проектов глава Минвостокразвития назвал проект компании СИБУР по строительству газохимического комплекса, который предполагает инвестиции объемом около 9 миллиардов долларов.

Как отметил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»Дмитрий Конов, «то, что было сделано Минвостокразвития за последнее время в части систематизации режима территорий опережающего развития, по большому счету, для нашего проекта может являться тем фактором, который даст ему будущее».

Компания планирует поставлять на экспорт продукцию глубокой переработки российского газа. Экспортный потенциал является важным фактором для реализации такого рода проектов.

- Площадь Амурской области примерно на 5 тысяч километров больше, чем площадь Германии, а население в 100 раз меньше. При этом продукты нашей компании очень сильно увязаны с потреблением, любой спрос, который мог бы быть в России, мы могли бы удовлетворить. Спрос всего Дальнего Востока на ту продукцию, которая будет производиться, составляет примерно из полутора миллиона тонн в лучшем случае тысяч 20. Поэтому экспортный потенциал является одним из ключевых факторов для этого проекта. А если для нас важными являются экспортные рынки, при принятии решения по проекту мы должны смотреть, прежде всего, насколько мы конкурентны к другим производителям, - добавил он.

Как отметил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, в работе находится целый перечень законопроектов, которые будут приняты для Дальнего Востока до конца года. Среди них - законопроекты, предусматривающие компенсацию затрат инвесторов на строительство объектов внешней инфраструктуры за счёт налогов, расширение территории Свободного порта Владивосток, согласование с Минвостокразвития проведения налоговых проверок в отношении резидентов ТОР и СПВ, а также ряд других мер.

По словам главы Минвостока, новые инструменты развития - такие как ТОР и Свободный порт - это решения под ключ, ориентированные на реальные нужды инвесторов, ориентированные на успешное экономическое развитие ДФО.

«Новаторские методы практически реализуются сегодня на Дальнем Востоке. Но мы понимаем, что мы в самом начале пути и ни в коем случае не собираемся останавливаться на достигнутом», - заключил глава Минвостокразвития.