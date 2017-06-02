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Как будет развиваться альтернативная энергетика на Дальнем Востоке

Автономные гибридные энергоустановки мощностью до 40 МВт построят в отдаленных районах
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В рамках Петербургского международного экономического форума подписан ряд соглашений по реализации национального проекта в энергетике, предусматривающего строительство распределённой солнечной генерации.

Группа компаний «Хевел» заключила ряд договоров с государством. Подписаны соглашение о взаимодействии с ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнергетики, а также меморандум о взаимодействии в рамках реализации инвестпроекта по строительству в ДФО автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) совокупной мощностью до 40 МВт с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

- Строительство автономной генерации с использованием возобновляемых источников энергии - это, прежде всего, вклад в развитие территорий. Солнечно-дизельные установки позволяют до 50% снижать потребление дизельного топлива в отдалённых районах, где строительство магистральной сети экономически нецелесообразно, - сказал гендиректор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай

- На территории Дальнего Востока много территорий, на которых использование возобновляемой энергетики оправданно не только экономически, но и с точки зрения надежности обеспечения поставок электроэнергии. Реализация подобных проектов будет способствовать опережающему развитию самых удаленных районов ДФО, - отметил гендиректор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Справка:

ООО «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО РОСНАНО, основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в городе Новочебоксарск), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы – более 364 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.

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